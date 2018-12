Quant li costa a Espanya la corrupció?

Espanya perd més de 90.000 milions d'euros a l'any per la corrupció, el quart més que més perd a la Unió Europea, equivalents a gairebé el 8% del seu Producte Interior Brut, només per darrere d'Itàlia, França i Alemanya, segons un estudi del grup dels Verds a l'Eurocambra.





La corrupció li costa al conjunt de la Unió Europea 904.000 milions d'euros anuals, segons l'estudi, publicat aquest divendres.





Espanya apareix com el quart país que més perd per culpa de la corrupció, 90.000 milions d'euros a l'any, només per darrere d'Itàlia (prop de 237.000 milions), França (més de 120.000 milions) i Alemanya (més de 104.000 milions).





Segons dades que recull l'estudi, els 90.000 milions d'euros que li costa a Espanya la corrupció suposen quatre vegades les ajudes destinades als aturats, que representen uns 19.600 milions, més del 90% del pressupost per a salut l'any, que s'eleva a 98.500 milions, o 88% de la despesa destinada a pensions (102.500 milions).





La xifra és també 295 vegades la quantitat que el Govern gasta per habitatge, onze vegades el pressupost per a política familiar i ajudes a menors (7.900 milions) i tres vegades més que el pressupost destinat a dependència i ajudes per malaltia (26.600 milions).





L'estudi també xifra en 1.949 euros el que cada espanyol rebria l'any si es repartís el cost de la corrupció entre els ciutadans o calcula que més de 4 milions de persones, un 9% de la població, podria rebre un salari anual mitjà brut de 20.845 euros.





En termes de PIB, la corrupció li costa a Espanya gairebé un 8% del seu PIB i se situa com el quinzè país de la UE on la corrupció pesa més sobre la seva economia.





La major corrupció en termes de cost de PIB es dóna a Romania, un 15,6% del PIB equivalent a uns 38.900 milions d'euros, així com un 14% a Grècia (34.000 milions) i Bulgària (11.000 milions d'euros), però també 'es menja' un 13,5% del PIB a Croàcia, el 13% del PIB a Itàlia, Letònia i Eslovàquia, el 12,6% a Polònia, el 12% a República Txeca, el 11% a Hongria i Lituània, el l 8,2% a Estònia, el 8,65% a Malta i el 8,5% a Eslovènia.





En canvi, Països Baixos se situa com el país on hi ha menys corrupció, representant tot just un 0,76% del seu Producte Interior Brut (4.400 milions d'euros anuals).





Dinamarca i Luxemburg (2% del PIB en els dos casos), juntament amb el Regne Unit (2,3%) Finlàndia (2,5%) i Suècia (3% del PIB) es troben entre els països amb un menor cost a causa de la corrupció, juntament amb Països Baixos.