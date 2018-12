La Torre Eiffel, el Museu del Louvre i l'Òpera de París se sumen aquest dissabte a la llista de monuments, museus i comerços parisencs que tancaran les seves portes com a mesura de seguretat davant del risc de disturbis per la nova manifestació convocada pel moviment de les 'armilles grogues', les protestes de les quals ja estan provocant caigudes en picat de reserves hoteleres i de restauració a la capital francesa.





La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, empresa que explota la Torre Eiffel, ha anunciat en un comunicat que "les manifestacions anunciades per al dissabte 8 de desembre a París no permetran rebre visitants en bones condicions de seguretat", per això l'icònic monument parisenc no obrirà les seves portes.





Als visitants que hagin comprat bitllets per a aquest dia, els seran automàticament reemborsats, assegura l'empresa que demana disculpes als seus visitants per aquests inconvenients.





També tancaran aquest dissabte els museus parisencs Grand Palais i el Petit Palais, l'Òpera igual que, el Museu de l'Home, el Palau de Chaillot i la Ciutat de l'Arquitectura i del Patrimoni, ni obriran les seves portes les dues seus de l'Òpera de París, la del Palau Garnier i la de la Plaça de la Bastilla.





La manifestació del passat dissabte van provocar danys a la ciutat valorats en milions d'euros, per això el primer ministre francès, Édouard Philippe, ha assegurat que es mobilitzaran "mitjans excepcionals" davant del temor que aquesta nova convocatòria degeneri una vegada més en actes violents.





ANUL·LACIONS "EN CASCADA"





Els comerços, hotels i restaurants dels Camps Elisis han tingut un perjudici de 10 milions d'euros després de les protestes del cap de setmana passat. Unes pèrdues que temen que es repeteixin aquest cap de setmana i que afectin més a la resta del període nadalenc.





Els sindicats d'hostaleria xifren entre un 20% i un 30% les caigudes de les reserves en els restaurants, mentre que als hotels les anul·lacions han arribat fins al 50%. Gran part de les cancellacions corresponen al període de Nadal, l'últim pic turístic del tancament d'any.





MOBILITZAR ELS "MITJANS EXCEPCIONALS"





Aquestes manifestacions es produeixen tot i que el primer ministre francès anunciés aquest dimecres a l'Assemblea Nacional que el Govern ha decidit retirar la pujada dels impostos sobre els combustibles per al proper any, responent així a les multitudinàries mobilitzacions.





Les "armilles grogues", que es mobilitzen des de fa tres setmanes, van rebutjar les primeres concessions fetes pel Govern francès que ha decidit ajornar la pujada dels impostos sobre els combustibles el proper any, una mesura que consideren insuficients, i molts estan decidits a tornar a prendre la capital parisenca.





Davant aquesta situació la Policia francesa té previst desplegar 89.000 agents en tot el país, dels quals 8.000 seran mobilitzats a París.





La Prefectura de Policia de París ha recomanat als comerços de la zona dels Camps Elisis que tanquin les portes i accessos, i protegeixin els seus establiments d'eventuals danys.





La lliga de futbol gal·la també ha decidit suspendre almenys dues trobades: el PSG-Montpellier i el Toulouse-Lyon, segons ha informat 'Le Parisien'.