L'Atlètic segueix invencible en el Metropolità

En la volta de Griezmann a Wanda Metropolità després del partit de Copa del Rei davant el Sant Andreu, l'Atlètic de Madrid ha marcat un hat-trick (3-0) a l'Esportiu Alabès i es manté ara igualat a punts amb el FC Barcelona per el liderat de la Lliga.





Una pugna de la qual també participa el Sevilla i de la qual avui l'equip basc s'ha allunyat, quedant relegat a la quarta posició després d'haver vist atropellats pel poder ofensiu, encara que sense Diego Costa, dels matalassers.





En un partit molt físic i que començava amb l'ambient molt caldejat en el terreny de joc al saber el que es jugaven, el croata Kalinic va posar en el minut 25 el primer gol per als locals, després d'haver aconseguit per dos partits consecutius estar al 11 inicial del 'Cholo' Simeone.









Jony i Ibai intentaven trencar sense èxit la submissió de l'Atlètic mentre ja en la primera part Lucas Hernández es lesionava i tornava José Giménez a la parella de centrals després de 5 partits de baixa, sent el primer canvi obligat dels matalassers.





Ja en la segona meitat arribaria el desbordament de l'Atlètic amb els gols de Griezmann (81 ') i de Rodrigo (86') i la pilota que s'estavellaria al pal Jose Giménez al minut 48.





La diferència en aquesta trobada entre l'Alabès i els madrilenys, determinant per al resultat, ha estat que els locals han culminat les seves ocasions, mentre els de Abelardo no han pogut aconseguir-ho, tot i sortir més agressius a jugar la segona meitat, en part per culpa de Oblack, que va salvar per dues vegades l'empat dels bascos de les botes d'Ibai al minut 60.









Un resultat voluminós per als matalassers, patint més defensivament en la segona part tot i aprofitant-se de la falta d'encert dels bascos per marcar els dos gols al contraatac. Ara, l'Atlètic té temps per pensar en el proper partit entre setmana, partit de fase classificatòria amb el Bruixes de Bèlgica.