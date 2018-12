Desafiament independentista: Puigdemont presenta el Consell per la República Catalana a Brussel·les

Carles Puigdemont ha tornat a l'escena pública en un acte a la capital europea de presentació del 'Consell per la República', al costat dels exconsellers que van fugir amb ell a Bèlgica i també acompanyat pel president de la Generalitat Quim Torra.









En aquesta presentació, l'expresident català ha demanat al moviment independentista que es mantingui unit, ja que Puigdemont té pensant presidir aquest organisme que avui ha presentat com a òrgan de política exterior per defensar la República Catalana fins que hi hagi eleccions a Catalunya, com màxim en un any.









Així mateix, l'ex president assegura que aquest ens eliminarà els límits amb els que fins ara s'ha trobat per exercir les seves accions polítiques i que serà una organització que respectés l'Estat de Dret Europeu.