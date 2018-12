Copa Libertadores: Els aficionats del Boca celebrarien la victòria a Colón i els de River en Sol

Els aficionats del Boca Juniors celebrarien aquest diumenge a la nit la victòria del seu equip a la plaça de Colón mentre que els del River Plate ho farien a la Puerta del Sol, un lloc en el qual el trànsit de persones és molt elevat aquest pont nadalenc , segons confirmava divendres el delegat del Govern a Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.





La majoria dels aficionats procedents d'Argentina, uns 6.000 segons les últimes informacions, arriben a Madrid per via aèria. La resta de les entrades, unes 40.000 arriben de Madrid, la resta d'Espanya i la resta d'Europa. I ho faran via aèria i també en desplaçaments en vehicles particulars així com autobusos i trens. Per això, Renfe i EMT reforçaran els seus serveis en les línies que es trobin al voltant de l'estadi Santiago Bernabéu.









Dels aficionats argentins, hi ha entre 200 i 300 del Boca i altres tants el River que la policia considera perillosos. De fet, almenys un d'ells ha estat deportat al seu país a l'arribada a Espanya per tenir un homicidi entre els seus antecedents penals.





A causa de la gran expectació ja l'afluència de públic, la Delegació del Govern recomana als aficionats amb entrada acudir amb suficient antelació per evitar aglomeracions.





A més, gairebé 4.000 efectius de tota mena participaran en el dispositiu de seguretat de la final de la Copa Libertadores, el desplegament policial més gran per un partit de futbol en el nostre país, que se celebrarà aquest diumenge a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid, un dels més grans operatius policials d'aquest tipus de la història .









L'estadi obrirà les portes a les 17.30 hores, tres hores abans del començament del partit, moment en què els aficionats ordenadament passaran els controls de seguretat exhaustius a l'entrada del camp, establerts per la Policia per tal d'evitar la introducció d'objectes que la Llei de l'Esport prohibeix expressament.





Una altra mesura important de seguretat serà l'assignació personalitzada d'algunes de les entrades per part dels clubs, de manera que en ser assignades es comprovarà que les dades dels aficionats coincideixin. La seguretat es desenvoluparà durant el partit, però també en les hores i dies previs al partit i després del mateix.





Prohibició de circulació de vehicles pesants

Després de l'anàlisi de risc, l us comandaments policials han decidit limitar la circulació a vehicles pesants de més de 3.500 quilos en els voltants de l'Estadi Santiago Bernabéu, entre la mitjanit de dissabte i la mitjanit de diumenge.





Així mateix, s'han habilitat les anomenades 'Fan zone' per als seguidors de tots dos equips. Es tracta d'amplis espais on s'ubiquen carpes, zones de relax, tallers, activitats i atraccions diverses. L'Ajuntament de Madrid ha determinat la instal·lació d'aquestes àrees en dos espais situats, en el cas del River Plate a la zona nord del passeig de la Castellana, entre Plaça de Castella i la Plaça de Cuzco i en el cas del Boca Juniors en la zona sud del passeig de la Castellana costat de la seu del Ministeri de Foment i la Plaça de Sant Joan de la Creu.





Com en altres ocasions, s'instal·laran controls en els accessos a aquestes zones per tal d'evitar la introducció d'elements punxants, vidres i altres objectes en aquests punts de concentració de seguidors, per evitar problemes d'ordre públics.





recomanacions

Per tal d'evitar aglomeracions innecessàries, la Delegació del Govern aconsella acudir amb temps a l'estadi, no oblidar en DNI, NIE o passaport en regla, seguir les indicacions en els controls d'accés. També que els aficionats acudeixin en transport públic per accedir a l'estadi i el seu entorn i es demana als aficionats que gaudeixin el partit i respectin a tots.





Rodríguez Uribes ha recordat als aficionats que la Llei de l'Esport prohibeix la introducció a l'interior de qualsevol recinte esportiu de begudes alcohòliques, armes i instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d'artifici o objectes anàlegs.





La introducció i exhibició de pancartes, entonació de càntics, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència, terrorisme, racisme, xenofòbia o intolerància en l'esport, també està prohibit.





A més es prohibeix també l'accés a tots aquells espectadors que portin begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues o es trobin sota els seus efectes, i també la introducció a l'interior de les instal·lacions esportives de begudes, envasos o altres articles de metall , vidre, ceràmica, fusta o materials similars que superin en volum / pes més de 500 ml / mg.





Igualment està prohibit introduir en cap recinte esportiu objectes voluminosos, carrets de nen o altres objectes que poguessin constituir un obstacle en cas d'evacuació. "Tenim una llei de l'Esport molt exigent, afortunadament, que combat la violència i l'apologia de la violència. I més enllà de les particularitats, no deixa de ser un partit més d'una cosa risc", ha conclòs Rodríguez Uribes.