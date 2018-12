El Govern plantejarà escurçar el termini de retorn de les pagues extres que deu als funcionaris

El Govern plantejarà retallar el termini de retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 que deu als funcionaris de la Generalitat en la negociació amb els sindicat s, que han convocat vaga general pel proper dimecres 12 de desembre davant l'última proposta de no acabar de retornar-les fins 2026.





El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha explicat que el seu objectiu és el d'arribar a un acord amb CCOO i UGT de Catalunya perquè desconvoquin la vaga.





"Els treballadors de la Generalitat han de poder cobrar com més aviat millor" ha remarcat el conseller, però ha recordat que està supeditat a l'actual regla de la despesa per a les comunitats autònomes fixada per l'executiu central.









És per això que Puigneró ha demanat a PSC i Comuns que pressionin el Govern perquè es modifiqui la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que determina aquesta regla, i ha subratllat la seva "corresponsabilitat" que els funcionaris acabin cobrant les pagues, quantitat que ascendeix a un total de 1.100 milions d'euros.





També ha assenyalat que es poden contemplar altres aspectes per desencallar les negociacions, com la productivitat i el pla de pensions: "Està tot sobre la taula", ha defensat, i ha assegurat que es pactarà amb els sindicats, ja sigui abans de la vaga o després.





desacord

En l'última Taula General de la Funció Pública, a finals d'octubre, la Conselleria va proposar als sindicats retornar les pagues pendents de manera fraccionada fins 2026, rebutjant l'opció de recuperar el 10% de la de 2013 a 2018, tal com havien acordat ambdues parts cap a un any amb l'anterior Govern.





En concret, la proposta preveia que es tornés la primera de 2019 fins a 2022, amb el pagament d'un 10%, un 20%, un 35% i un 35%, respectivament, i la segona de 2023 fins a 2026, amb el pagament de un 25% anual.





"Vam fer una primera proposta de fer-ho en vuit anys. Per què es va fer? Perquè, quan es va retornar la paga extra de 2012, el mateix govern del PP va determinar que es tornaria en quatre anys. Una paga en quatre anys. Doncs, vam dir , com a proposta de sortida, si una paga es va tornar en quatre anys, dos a vuit ", ha argumentat Puigneró.





Davant d'aquesta proposta, els sindicats UGT i CCOO de Catalunya i la IAC van trencar les negociacions i van convocar vaga: els dos primers una de general per al 12 de desembre i la IAC una de dues hores per al passat 29 de novembre, amb la intenció de coincidir amb altres protestes que també ocorrien aquest dia com les d'Ensenyament, els estudiants i el personal sanitari.





Enfront de la convocatòria de CCOO i UGT de Catalunya, el Govern va oferir en una reunió per fixar els serveis mínims a principis d'aquesta setmana augmentar fins al 25% el pagament de la paga de 2013 l'any que amb l'objectiu de "millorar la proposta inicial" i els representants sindicals van valorar positivament la voluntat del departament de negociar però els va resultar insuficient.