El Madrid pateix per guanyar el cuer

Bale torna a donar la victòria a un Madrid que ja no perd però tampoc acaba de quallar. El gal·lès avançava als blancs en el minut 7 i minava la moral del conjunt grana (0-1), marcant a la Lliga tres mesos després que ho fes per última vegada davant el leganes, també sumant el primer gol en el marcador per als blancs. Així va començar el partit i així va acabar.









A la primera meitat, que va destacar per la titularitat de Lucas Vázquez, Ceballos i Carvajal, 'Chimi' Àvila va intentar empatar al 16, però es va trobar amb Courtois. L'Osca tindria fins a 2 vegades més en la segona meitat, però no va culminar, amb Bale buscant el segon, donant un avís a Jovanovick al 25, i l'entrada de Melero per Aguilera, canvi forçat per lesió.





La segona meitat, Melero fallaria el clar gol de l'empat al 46 desviant massa una rematada de cap i Ferreiro també ho va intentar sense èxit en el 56. Durant la segona meitat, Bale i el Madrid van desaparèixer ofensiva, no aconseguien donar continuïtat a la pilota, ni tan sols amb l'entrada del 'ocellet' Valverde, i els blancs van tornar a patir per guanyar aquesta quinzena jornada.









Ara, el Madrid segueix la seva escalada per la taula, renaixent de l'devacle d'un ja oblidat Lopetegui, i es manté quart, a 2 punts de Atleti i Sevilla ia 5 del Barça.





El Madrid Femení, en el descens després de perdre amb el Barça F





Per la seva banda, l as madrilenyes han encaixat una contundent derrota visitant el Barça (7-0) i estan ja en zona de descens, mentre les noies de Fran Sánchez segueixen segones de la Lliga Iberdrola, a un punt de l'Atlètic de Madrid.