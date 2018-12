5 anys ha hagut d'esperar River per tornar a alçar la que és la quarta copa per als milionaris argentins , de la mà de Marcelo Gallardo a la banqueta. Però aquesta vegada, ha tingut un gust especial perquè el rival derrotat és Boca Juniors de l'anomenat com Superclásico de Sudamerica (3-1); una cosa així com si el FC Barcelona i el Reial Madrid disputaran la final de la Champions League.









En una final que ha trigat gairebé un mes a celebrar la seva tornada després de l'empat a 2 en la Bombonera de Boca, finalment la seu de la final ha estat al Santiago Bernabéu . En un altre continent, fora de Sudamèrica i no a 30 quilòmetres de l'estadi dels blau i or, al Monumental, on es va intentar jugar i les barres braves no ho van permetre . Històricament decebedor per al futbol argentí i favorable per a Espanya.









Un derbi de barri que s'ha elevat a la final de la Copa Libertadores per primera vegada en aquesta competició, de la qual el màxim campió és un altre argentí, el Independiente amb 7, mentre Boca Juniors l'ha guanyat 6 vegades i River Plate ara ja 4.









Molta tensió i expectació per aquesta final eterna, 'la final', que ha deixat que els noranta minuts reglamentaris hagin tornat a desembocar en l'empat 1 a 1. Primer avançava Benedetto a Boca en el minut 43 i Pratto cap el mateix per al River al 68. Els dos gols evidenciaven quin equip va dominar cada part del temps reglamentari d'un partit amb més sentiment que tècnica futbolística.









Una Superfinal que s'ha guanyat la denominació a la pròrroga, on arribarien els gols de la victòria de River i la agonia per a Boca, que jugaria els 30 minuts addicionals amb un menys per la doble groga al central Wilmar Barris i que acabaria el partit amb 9, després de l'abandonament de Gago, que havia sortit a la segona meitat per substitució d'un altre lesionat, Pablo Pérez.





Valdano va dir durant la primera meitat que "Boca vol i River espera" per explicar la tònica del partit. Doncs a partir del minut 45, River va deixar d'esperar i va anar a per la Libertadores davant un Boca que li va costar aguantar tant física com anímicament. Llavors, ja en el 108, Quintero, l'home del partit i en el qual es rumoreja que Florentino Pérez té l'ull posat, avançaria al River al marcador, posant el 2 a 1, capgirant l'encontre.





Ricardo Torrents





Tot i així, a un minut del final de la pròrroga, la mala sort s'apoderaria de Leonarda Jara (Boca) estavellant la seva rematada al pal de la porteria del porter Armani (River) i destrossava la idea de tornar a l'empat per a Boca i faria creure a River en convertir-se en campió.









Tant va ser així, que en el minut final de descompte, Gonzalo Martínez marcaria a plaer el definitiu 3 a 1, després que el porter Andrada hagués pujat a l'últim atac del seu equip. El River, sense poder jugar al seu estadi, al Monumental, guanya la Libertadores al Bernabéu.





Per tant, la setena de Boca es farà esperar, després del record amarg dels aldarulls de fa un mes a Buenos Aires (Argentina), de 2015 quan van ser eliminats en vuitens a la Bombonera contra el River perquè uns aficionats van agredir als jugadors milionaris.





Per la seva banda, River guanya la seva quarta Copa Libertadores davant els ulls de gran part del món però fora del seu país i es classifica per al Mundialet de Clubs, on l'estrella d'aquest conjunt, Gonzalo Martínez, que al gener deixarà el futbol per dedicar-se professionalment al futbol americà.