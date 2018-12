Un portaveu sindical de Mossos assegura que la Generalitat no va donar ordre d'actuar contra els CDR a l'AP7

El portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, Toni Castejón, ha assegurat aquest dilluns que des de la Conselleria d'Interior de la Generalitat no es va donar l'ordre d'actuar aquest passat cap de setmana a l'AP7 davant l'acció dels CDR , que van protagonitzar el bloqueig dels peatges d'accés a Catalunya.





El representant del principal sindicat dels Mossos d'Esquadra ha assegurat que qui ha de respondre pel viscut aquest cap de setmana és el conseller d'Interior, Miquel Buch.





"Si no arriba l'ordre d'actuar, i en aquest cas no va arribar, no s'actua. Hauran de donar ells les explicacions", ha afirmat Castejón en declaracions a la Cadena Ser. "Si no es va fer és que no vam rebre l'ordre", ha recalcat.





Sobre les declaracions del president català, Quim Torra, i del mateix Buch, que van assegurar que les càrregues davant les accions dels CDR no eren pròpies d'una policia democràtica, Castejón ha lamentat que, en lloc de condemnar els actes violents, es "desacredités "la feina policial.





"Desviar l'atenció cap al cos de Mossos, concretament a les unitats d'ordre públic, és una cosa que és absolutament vergonyosa", ha censurat.





Per al representant de Sap-Cepol, el cos està "dolgut" per les declaracions públiques dels dirigents de la Generalitat. "S'ha atacat el cap de brigada mòbil, quan és un grandíssim professional, estem bastant ofesos", ha subratllat.