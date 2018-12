El PP demana a Sánchez que prengui el control dels Mossos

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha exigit aquest dilluns al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que apliqui ja un nou article 155 de la Constitució que "recuperi el control dels Mossos", ja que, segons ha dit, el president de la Generalitat, Quim Torra, està "encoratjant" la divisió a Catalunya i està "més al costat" dels que tallen carreteres que de les Forces de Seguretat.





"Som els únics capaços de posar fre al senyor Torra. Hem vist com a Catalunya s'estan sobrepassant els límits i com senyor Torra està encoratjant divisió i els talls de carrers", ha declarat García Egea, després que dissabte passat l'AP- 7 estigués tallada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) durant 15 hores davant la passivitat dels Mossos.





Després de participar en la jornada inaugural d'ISDE Blockchain & Law, amb la ponència Marc regulador en moneda digital i Blockchain, el número dos del PP ha recalcat que és "gravíssim" que el representant de l'Estat a Catalunya estigui del costat de "els que fan impossible "la convivència en aquesta comunitat autònoma.





Segons García Egea, cal prendre el control de la Policia autonòmica catalana, "no només per la seguretat dels catalans sinó també per la pròpia seguretat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya".





"Als Mossos no hi ha qui els defensi a Catalunya. No tenen un representant legítim que avui tingui el poder per defensar d'aquells que tallen carreteres, que els llancen pots de pintura o els llancen pedres. Avui el senyor Torra sembla ser que està més del costat dels que tallen la carretera que del costat de les Forces de Seguretat de l'Estat", ha proclamat.





Per això, ha reclamat de nou l'aplicació del 155 de la Constitució, de manera que Pedro Sánchez "posi ordre" a Catalunya perquè els catalans "no mereixen tenir un president que està més pendent de com es talla l'AP7" que de baixar els impostos i impulsar l'ocupació. L'objectiu, ha prosseguit és que d'"una vegada per totes hi hagi pau i convivència" en aquesta comunitat.