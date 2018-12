El Rei presidirà el pròxim 8 de gener l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges que en aquesta ocasió traslladarà la seva seu des de Barcelona, on se celebra en els últims anys, fins a Madrid, han confirmat fonts de l'òrgan de govern dels jutges.





La raó del trasllat, que ha creat cert malestar en un sector de la judicatura catalana, no respon a la situació política en aquesta comunitat autònoma sinó a la coincidència aquest any de la celebració del 40 aniversari de la Constitució espanyola, que va suposar la creació del CGPJ, amb seu a Madrid.





La propera edició d'aquest acte formal coincidirà també amb el 25 aniversari de l'aprovació de la llei que va atribuir al Consell la formació dels jutges, que fins llavors era conjunta amb els fiscals.





Les primeres promocions que van entrar sota la nova norma es van formar i van rebre els seus despatxos a Madrid, perquè l'Escola Judicial de Barcelona no es va inaugurar fins al 1997, afegeixen les mateixes fonts.





L'última entrega de despatxos, celebrada el passat mes d'abril, es va caracteritzar per l'absència d'autoritats, ja que el Rei únicament va estar acompanyat pel llavors ministre de Justícia Rafael Catalá i només es va cridar a membres de la cúpula judicial. No es va convidar a càrrecs de l'executiu o el legislatiu per ressaltar el caràcter independent de la justícia espanyola, es va informar llavors.





Així, i en ple procés judicial pel procés independentista a Catalunya, en aquest acte i per primera vegada no van ser convidats a formar part de la taula d'autoritats càrrecs del Govern i tampoc de la Delegació del Govern, que en aquestes dates assumia la seva representació arran de l'aplicació de l'article 155, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.