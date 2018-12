El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha traslladat als comissaris dels Mossos d'Esquadra que les càrregues policials de dijous a protestes antifeixistes contra manifestacions convocades per Vox per l'aniversari de la Constitució són "globalment correctes" i ha avisat que si hi ha canvis seran decisió interna.





Segons han informat fonts d'Interior, Buch s'ha reunit aquest dilluns al Complex Central dels Mossos a Sabadell (Barcelona) amb els comissaris, caps de regió i de divisió, i en aquesta trobada ha reafirmat que la seva prioritat és defensar al cos i mantenir-lo "fora de qualsevol debat partidista i del focus mediàtic".





Després que transcendís divendres que el president de la Generalitat, Quim Torra, li havia demanat que fes canvis a la cúpula del departament després de les càrregues, ara el conseller ha indicat que aquesta seria "una decisió interna que ha de respondre a necessitats estructurals i atenent a criteris professionals i objectius".





En aquesta reunió, que ha comptat amb la presència del secretari general d'Interior, Brauli Duart, i el director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, Buch ha indicat que, després d'una anàlisi més profunda dels fets a Girona i Terrassa, valora els dispositius com "globalment correctes", amb la informació de què disposa.





Tot i això, ha demanat que com sempre es realitzi una reavaluació dels fets i es prenguin les mesures necessàries en cas de detectar actuacions que "no s'ajustin a la praxi policial".





Així s'ha expressat després que divendres, en una entrevista de TV3, Buch digués que hi havia algunes imatges de les càrregues que no s'acabaven d'ajustar als principis que corresponen "a una policia democràtica", el que va generar crítiques dels sindicats policials, i que alguns demanessin la seva dimissió.





A la reunió, el conseller ha fet autocrítica per informacions publicades que "hagin pogut generar confusió o malestar dins el cos", han indicat les citades fonts.





Ha demanat als comissaris que potenciïn i millorin els mecanismes de mediació en els conflictes i que es reforcin les estratègies de comunicació per contrarestar la difusió de notícies falses a la xarxa.





També ha reclamat la necessitat que la societat catalana treballi per aïllar políticament a les minories violentes.