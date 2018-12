El fons del periodista Huertas Claveria ingressa a la Biblioteca de Catalunya

El fons del periodista Josep Maria Huertas Claveria, format per papers personals i la seva biblioteca personal, ha ingressat a la Biblioteca de Catalunya, després que la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, hagi presidit l'acte de donació.





L'acció ha estat fruit de la donació de la seva vídua, Araceli Aiguaviva, que ha participat en l'acte, i del seu fill, Guillem Huertas, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat.





El fons està format per documentació privada i professional, i per la biblioteca particular del periodista, que consta de 4.500 llibres dedicats sobretot a la història de Barcelona i els seus barris, al moviment obrer, a la Guerra Civil, a temes de socialisme, filosofia , periodisme i literatura.





Alguns llibres estan anotats o contenen dedicatòries, i el conjunt de la documentació reuneix prop d'un centenar de títols de revistes, moltes d'elles locals, satíriques i reivindicatives.





La donació inclou a més algunes obres de teatre originals de joventut i documents relacionats amb el seu procés judicial, ja que el 1975 va ser detingut i processat per un tribunal militar que el va condemnar a dos anys de presó per injúries a l'exèrcit per haver escrit que molts 'meublés' eren regentats per vídues de militars.





Borràs ha destacat que el llegat de Huertas Claveria que es dóna "és doble en el sentit que inclou el seu fons personal, però també la seva biblioteca", i ajuda a entendre la seva importància com a periodista.





També ha ressaltat la "mirada sempre lúcida" sobre la realitat que tenia Huertas Claveria, per molt incòmoda que fos, i li ha recordat com un home valent, insubornable i tossut davant les injustícies.