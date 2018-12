​L'ONCE ha repartit 250.000 euros a Lleida amb una butlleta del ‘Super Once’

Asunción Santos Hernández, agent venedora dels jocs responsables de l'Organització, és qui ha portat la sort a Lleida, des del punt de venda al Passeig de Ronda, núm. 2, on va vendre una butlleta de 5 apostes premiada amb un total de 250.000 euros.





La direcció de l'ONCE a Lleida presta serveis personalitzats a 543 afiliats i compta amb 101 agents venedors dels productes de joc de l’organització.





Enguany, l’ONCE ja ha repartit prop de 44 milions d’euros en premis a Catalunya.





El ‘Super Once’ és un producte de la modalitat de joc actiu format per una matriu de 80 números, numerats de l'1 al 80. Consisteix a triar entre 5 i 11 números de la matriu. Un sorteig dóna una combinació guanyadora formada per 20 números. Existeixen set tipus d'apostes en funció de la quantitat de nombres triats: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Amb aquests elements es pot optar als premis que corresponguin, en funció del tipus d'aposta, l'import en euros apostat i el nombre d'encerts obtinguts.





Els productes de l'ONCE es comercialitzen per 20.000 agents venedors de l'ONCE. I també en www.juegosonce.es i en establiments autoritzats.