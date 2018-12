L'Obra Social "la Caixa" organitza una jornada sobre l'Islam democràtic al Palau Macaya

El Club de Roma i l’Obra Social ”la Caixa” organitzen l'acte 'Islam i democràcia', de la mà d’El Arbi El Harti, catedràtic de la Universitat Mohamed V de Rabat, especialista en Estudis Hispànics i Llatinoamericans i promotor del diàleg, la diversitat cultural i el respecte dels drets humans com a model de convivència.





La conferència s’emmarca dins el cicle 'Democràcia, diversitat i cohesió social' iniciat el passat mes de març amb el propòsit d’aprofundir -de la mà d’experts de prestigi- sobre com des dels valors democràtics es pot gestionar la diversitat i la divergència, per tal de contribuir a la pau, la concòrdia i la cohesió social.





L’acte tindrà lloc el proper dimecres, 12 de desembre a les 19h al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”.





El Club de Roma és una associació internacional no governamental i sense ànim de lucre, fundada a Roma l’any 1968, constituïda per un grup global de científics, economistes, empresaris, alts funcionaris, polítics, etc., amb l’objectiu de contribuir a l’anàlisi i transformació social, econòmica i mediambiental. Des d’abril de 2013, el Palau Macaya és la seu de l’Oficina a Barcelona del Club de Roma.