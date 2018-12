Unes 300 persones --segons ha informat la Guàrdia Urbana-- s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona convocades per Marea Blanca al crit de "les llistes d'espera maten", en una protesta que s'ha iniciat amb una concentració davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat cap a les 11.00 hores, i ha finalitzat davant la plaça Sant Jaume, després de passar per Universitat.





En declaracions als mitjans, el portaveu de Marea Blanca Catalunya, Toni Barbarà, ha urgit a augmentar el pressupost en salut que a Catalunya és el 5% del PIB a salut, enfront del 6% a Espanya, segons calculen, i ha indicat que a Europa es considera que "per sota del 7% del PIB , és insostenible".





"Entenem que hem de reconquistar el que és un dret en definitiva. Ens ho estan traient", i mentre hi ha llistes d'espera a tot l'Estat, a Catalunya tenen més cruesa, i ha alertat que només es destina el 14% del pressupost en salut a l'atenció primària, quan hauria de ser el 24%.





De les 600.000 persones que esperen una operació a Espanya, 170.000 són en centres catalans, "venint d'una Catalunya que tenia un servei de sanitat que era el paradigma: de retallada en retallada, s'ho han carregat, i la situació és crítica", fins al punt que han comprovat esperes de fins a un mes per a una visita amb el metge de capçalera.





Ha vist intenció en la gestió de la sanitat de la Generalitat que les persones es facin una assegurança mèdica privada, davant del que ha criticat la confluència publicoprivada i l'externalització: "Privatitzen, venen, fan negoci. No pot anar un euro més del que és públic als calaixos de la sanitat privada".





Ha defensat la salut com un dret universal i ha criticat la "mercantilització" que pensa que es dóna actualment, davant del que ha recordat que la sanitat pública no és gratuïta perquè els ciutadans la paguen amb els seus impostos, com han alertat en la protesta a la qual han marxat al costat de iaioflautes, i que ha organitzat Marea Blanca en diverses ciutats de l'Estat.