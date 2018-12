Josep Bou serà el candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona

El president del PP, Pablo Casado, viatjarà aquest diumenge a Barcelona per presentar al candidat del partit a l'Ajuntament de Barcelona, un feu clau en què els populars volen presentar-se com dic de contenció dels independentistes. A més, divendres estarà a Galícia per presentar els seus 'número u' a les municipals de maig de 2019 i dissabte farà el mateix a Extemadura.





Així ho ha anunciat la vicesecretària de Comunicació, Marta González, en una roda de premsa després de la reunió del comitè de direcció del PP que ha presidit Pau Casado. El líder dels 'populars' va iniciar la passada setmana el seu tour per Espanya per presentar caps de cartell als comicis de 2019 i ja va recalar divendres a Aragó i dissabte a Múrcia.





Aquesta setmana farà parada a altres tres comunitats. Divendres viatjarà a Galícia per presentar als candidats de les principals ciutats gallegues en un acte al costat del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo que previsiblement se celebrarà a Ferrol, segons fonts del partit. L'endemà preveu desplaçar-se a Extremadura --es baixés que l'acte sigui en Trujillo-- per fer costat als candidats d'aquesta comunitat i estarà amb el president regional, José Antonio Monago.





EL PP ES PRESENTA AMB ELS SEUS SIGLES A BARCELONA





Casado donarà a conèixer properament el nom del candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, un feu en què el Partit Popular ha decidit concórrer amb les seves pròpies sigles i no integrar-se en la plataforma que lidera l'exprimer ministre de França Manuel Valls.





Marta González ha destacat que l'actual portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció."Ha estat una figura destacadíssima dintre del Partit Popular de Catalunya i un referent del partit a Barcelona i volem agrair-li molt sincerament la seva dedicació", ha proclamat.





Casado i el nou president del PPC, Alejandro Fernández, porten discretament les converses sobre el cap de cartell a l'ajuntament, tot i que sóna fort el nom de Josep Bou, president de l'Associació d'Empresaris de Catalunya.





Josep Bou, president de l'Associació d'Empresaris de Catalunya





FELICITACIÓ A LA NOVA PRESIDENTA DE LA CDU





A més, Casado viatjarà aquest dijous a Brussel·les per participar en la reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia a la reunió del Consell Europeu que reuneix als caps d'Estat i de Govern, segons ha confirmat González.





Finalment, la responsable de Comunicació del PP ha informat que Casado ha traslladat la seva felicitació a la nova presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karenbauer. De fet, ha assenyalat que el líder del PP ja ha conversat amb la cancellera, Angela Merkel, i han acordat una propera visita a la capital alemanya per entrevistar-se amb la nova líder d'aquest partit.