Espectacles o drets

Tot i que l'allau d'observacions derivades de la frase "el mitjà és el missatge" semblaven dirigir-se més a criticar la personalitat del canadenc Marshall McLuhan, que al determinisme tecnològic implícit en les seves reflexions, a gairebé 40 anys, les mateixes semblen haver-se convertit en profecies. Entendre els mitjans massius, com una extensió de l'ésser humà, en termes no només de pròtesis biòniques sinó una cosa de la qual cosa és gairebé impossible prescindir com és comú observar en les mans de milions de persones els dits es mouen sobre ells amb singular velocitat, és potser la prova fefaent d'aquesta interpretació.





L'absència de sensibilitat cap a la naturalesa de les innovacions tecnològiques el mateix que a les seves conseqüències, impedeixen l'ésser humà -particularment els nens i joves- a valorar la importància de drets humans com els redactats fa set dècades i publicats en un document que just avui recordem. Què és més important, comptar amb diversos milions de seguidors, molts dels quals ni tan sols coneixem o mantenir un blindatge de privacitat que garanteixi un àmbit de la meva existència, lliure d'observadors que puguin incidir en la meva intimitat? Depenent de la seva particular desenvolupament cada individu està en la possibilitat de mantenir relacions múltiples, depenent cadascuna del context en el qual ens movem. No és el mateix en l'escola, la feina, la llar, algun cercle -club, partit polític, grup d'afins com rotaris, etc.- on es puguin identificar afins o disímils, que amb els amics o la parella.





El 1948, es va establir a l'article 12 de la Carta dels dret humans universals que: "Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, ni la seva família, ni qualsevol entitat, ni d'atacs a la seva honra o la seva reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs". Quants casos coneixem, de jovenetes i fins i tot dones adultes víctimes d'extorsions per les imatges que s'han posat a circular en els dispositius mòbils que es converteixen en "missatges"? Els avantatges de la privacitat, esdevenen en polítiques, quan els mitjans per a la difusió del que "íntim", són utilitzats per a la comissió de delictes, des de les diverses fases de la pornografia, sobretot la infantil, fins al segrest o l'homicidi.





L'interès de McLuhan per comprendre als mitjans, abans de jutjar -lloant o condemnant- a la tecnologia, estava encaminada a determinar la idoneïtat del mateix: mitjans durs -la pedra de les coves- pretenien la permanència en tant que altres -anomenats lleugers segons Harold Innis- el papir o el paper, es podien considerar més democratitzadors i aquesta naturalesa no necessàriament està associada amb la parcialitat, sinó amb les limitacions derivades de la seva pròpia naturalesa, com és el cas de la ràdio que no pot mostrar imatges.





Ara que els telèfons mòbils -més que el seu antecedent de les PC, amb càmeres de vídeo-han donat en orris amb la privacitat i fins i tot condemnen a qui defuig l'ús de tals "mitjans" a l'àmbit de la bestiola rara, anacrònic i inculte; podem dir que efectivament "el mitjà és el missatge" un missatge mediàtic que privilegia l'espectacle, el ràting i la massificació, tot això en detriment d'un desenvolupament personal ple i multidimensional.





Eleanor Roosevelt, va reflexionar just en el context de l'anàlisi de les conseqüències de dues guerres mundials "on comencen els drets humans universals? En petits llocs, a prop de casa; en llocs tan propers i tan petits que no són a cap mapa. (...) Si aquests drets no signifiquen res en aquests llocs, tampoc signifiquen res en cap altra part. Sense una acció ciutadana coordinada per defensar-los en el nostre entorn, la nostra voluntat de progrés a la resta del món serà en va".





Avui, des de l'ONU, es llança una campanya per la difusió d'un document que ha estat traduït a més de 500 llengües, una expressió de drets assumida per pràcticament totes les legislacions del planeta en el propòsit d'atorgar a les persones -més enllà de les seves diferències per qualsevol tipus- igual valor i dignitat. Una intenció de condicions de justícia i equitat que fomentin la unió de tots el éssers humans, una llum que hauria de ser seguida igual per migrants que per possibles amfitrions, sota la premissa que els primers tenen el dret a arribar en tant que els segons haurien rebre'ls sense més límits que el respecte als propis drets que el país receptor s'ha donat. Una esperança d'igualtat i dignitat que només es trenca quan una de les parts infringeix els propis drets humans.





Escoltem molts exigir l'abandonament de la intolerància i la repressió però no sempre els que això demanen compleixen íntegrament els drets civils, polítics econòmics, socials i culturals dels seus congèneres, amb la qual cosa abonen a l'odi i l'erosió de l'Estat de Dret en totes les latituds.





Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, ha ressaltat que per a "assegurar a tots el ple i igual accés a l'educació, la possibilitat d'investigar lliurement la veritat objectiva i el lliure intercanvi d'idees i de coneixements" [1], és menester insistir en infondre la pau i els valors humanistes en la ment dels homes i les dones mitjançant l'educació, la ciència, la comunicació i la cultura. Van tenir això en compte els responsables d'organitzar i processar la recent consulta sobre reforma educativa a Mèxic? Si al final del dia s'aconsegueix ampliar el dret a les oportunitats d'educació d'aquells que han quedat endarrerits, en particular les dones i les nenes, més enllà de si el medi és un llibre de text gratuït o una tauleta, haurem aconseguit una magnífica celebració del 70 aniversari dels drets humans universals.

[1] Objectius de la UNESCO