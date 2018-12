Després del quart dissabte consecutiu de caos i destrucció a França per les protestes dels 'armilles grogues', el president Emmanuel Macron ha decidit reunir-se avui amb representants sindicals i empresarials per afrontar la situació al país gal.





Davant els greus disturbis que viu França, Macron ha anunciat que decreta un "estat d'urgència econòmic i social". Aquestes paraules es tradueixen, entre altres mesures, amb un augment de 100 euros del salari mínim per al proper any o amb la proposta de que les hores extra no tributin. També proposa donar als treballadors una cosina a la fi d'any lliure d'impostos sempre que les empreses puguin pagar-ho.





Macron ha comparegut en un missatge a la nació després de reunir-se durant quatre hores amb els seus principals ministres, els sindicats i la patronal per explorar una solució a les revoltes que van començar fa un mes contra la pujada de l'impost sobre els combustibles i que han anat augmentant fins a reclamar canvis profunds en política i economia.