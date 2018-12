Els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga que el col·lectiu havia començat aquest dilluns i que tenia previst allargar, de moment, fins al 21 de desembre, segons informa l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra), convocant de les aturades.





El Comitè de Vaga ha mantingut aquest dilluns a les 17.00 hores una reunió amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per desbloquejar la situació. Segons indica Asextra, aquesta desconvocatòria es produeix "per un acte de bona fe, un cop més, del col·lectiu examinador, en nom de donar un bon servei al ciutadà".





El col·lectiu s'ha posat en vaga per denunciar que l'increment retributiu que demanaven -d'uns 250 euros al mes per distribuir en 14 pagues, l'anomenat 'complement específic' - no està encara reflectit en les seves nòmines, quan aquesta demanda va ser aprovada en els pressupostos generals de l'Estat de 2018, després de la pressió de l'oposició i després de gairebé sis mesos de vaga durant 2017, una de les vagues més llargues de la democràcia espanyola.





No obstant això, un any després, l'associació lamenta que encara no s'ha executat aquest increment retributiu al col·lectiu per part de l'òrgan competent, la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions (CECIR).





Segons va comentar aquest matí el president de l'associació, Joaquín Jiménez, durant la manifestació que el col·lectiu ha convocat a Madrid, aquest increment retributiu no s'ha executat encara perquè l'anterior Govern del PP no va introduir una disposició transitòria en la Llei de Pressupostos que eximís del compliment obligatori que tenen tots els funcionaris que el seu límit salarial no superi el 1,5% el 2018.





Segons indica CSIF, l'acord a què s'ha arribat i que ha motivat la desconvocatòria de les aturades és l'abonament, per part del director general de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'una partida pressupostària, que es recull en els PGE de 2018 , en concepte de productivitat especial, davant la impossibilitat d'executar com a complement específic durant l'exercici 2018.





I per 2019, l'addició d'una disposició addicional a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2019, que permetrà aplicar l'increment del complement específic i solucionar el problema legal ocorregut en 2018.





Per part de la DGT, CSIF apunta que s'abonarà en aquest mes de desembre l'import corresponent a la quantia estipulada en els PGE 2018, mitjançant un únic pagament en nòmina d'incidències i sota el concepte de productivitat especial.





Aquesta productivitat serà percebuda per tots els examinadors i examinadors coordinadors en les mateixes condicions que es percep el complement específic amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2018.





CSIF també assegura que es crearà una comissió de seguiment per a l'estudi i consecució de l'aplicació de l'increment del complement específic del col·lectiu examinador i examinador coordinador que estarà formada per "personal de la DGT amb capacitat de decisió i quatre membres de Asextra".





La primera reunió d'aquesta Comissió tindrà lloc la tercera setmana de gener de 2019. Aquestes reunions es mantindran un cop al mes fins que s'aconsegueixi l'efectivitat de l'increment del complement específic.





Malgrat l'acord, Asextra insisteix que aquestes mesures són "una solució transitòria fins a la consecució de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) amb l'increment retributiu corresponent del complement específic".





El Comitè agraeix i reconeix l'"esforç i treball" del director general de Trànsit, Pere Navarro, en favor del que ell també considera que és just, segons l'associació.





Però li adverteixen que si en el primer semestre de l'any 2019 no es modifica la RLT amb la seva reivindicació, "el col·lectiu examinador iniciarà novament el conflicte laboral" i "de manera indefinida" que a data d'avui està "ajornat" a l'espera de "resolució definitiva".





DGT: CALIA COMPLIR LA LLEI





Per la seva banda, fonts de la DGT asseguren que aquest assumpte estava pactat al Parlament i recollit al BOE, per la qual cosa calia complir-lo.





En aquesta primera jornada d'aturades, el seguiment ha estat d'entre el 82%, segons dades de DGT, i el 90% segons dades CSIF, sindicat que dóna suport al col·lectiu examinador ja Asextra com convocant de la vaga. A més, la DGT ha xifrat en unes 5.000 les proves pràctiques de conduir suspeses aquest dilluns per les aturades.





En 2017, el col·lectiu va estar en vaga de manera intermitent l'1 de juny al 13 de desembre de 2017, convertint-se així en una de les més llargues de la democràcia espanyola.





Les aturades van provocar la suspensió de més de 220.000 exàmens pràctics de conduir i pèrdues milionàries per al sector de les autoescoles. Tot i que el conflicte porta obert des de 2007, any en què també van secundar la vaga, una situació que s'ha repetit en altres ocasions, com 2015.