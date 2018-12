El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ha sol·licitat aquest dilluns a la Conselleria d'Interior la recuperació de les pilotes de goma després que una vintena d'agents resultessin ferits pels disturbis que van tenir lloc a Girona i Terrassa (Barcelona) el dijous.





L'organització sindical ha enviat una carta a la Conselleria de Miquel Buch adduint les conclusions de l'informe de la Comissió d'Estudis dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, que contemplava l'ús de les pilotes de goma, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





Recorden que l'informe recull la utilització de les pilotes de goma com a eines d'últim recurs i que només s'utilitzin en situacions greus d'exercici de la violència o davant d'un risc imminent per a la integritat física, o si es produeix una important destrucció de béns.





Insisteixen que l'informe no demanava la retirada de les pilotes de goma i lamenten que el Govern les prohibís, per la qual cosa sol·liciten que es compleixi amb el punt 27 de l'informe, que permet el seu ús en les condicions esmentades.





Creuen que els agents ferits dijous i els escrits en xarxes que "amenacen amb assaltar el Parlament" han de servir per al Departament d'Interior compleixi amb l'informe perquè l'ordre públic i la seguretat ciutadana pugui continuar sent garantida amb la màxima seguretat i integritat física per als agents.