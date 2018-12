El Barça ha rebutjat jugar a Miami el partit contra el Girona després de constatar que no hi ha consens al voltant del derbi.





El FC Barcelona afirma en un comunicat que "estava i està disposat a desplaçar-se a Miami per jugar un partit de Lliga, i acceptava que els beneficis es repartissin entre tots els Clubs de Primera i de Segona Divisió, seguint el mateix criteri de repartiment dels drets de televisió, però considera que mentre no s'arribi a un acord entre tots els agents implicats, aquest projecte no podrà prosperar". Així ho ha decidit la Junta Directiva del FC Barcelona reunida en una sessió ordinària aquest dilluns.





LaLiga, en la seva intenció d'estendre el seu pla de negoci, havia planejat dur a terme partits fora del territori nacional. Concretament, un dels primeres trobades s'havia planejat jugar a Miami el proper 26 de gener.





No obstant això, les dissensions entre l'entitat lliguera i la Reial Federació Espanyola de Futbol han llastat el derbi. A més, la por que les aficions dels dos equips usessin el partit com una manera de fer propaganda separatista també va enterbolir els plans des del començament.





Ara, amb la negativa del Barça, l'aventura americana de Tebas queda definitivament en punt mort.