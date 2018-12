El 3,5 per cent dels espanyols juga diners a Internet i el 59,5 per cent en jocs presencials

El 3,5 per cent dels espanyols d'entre 15 i 64 anys ha jugat amb diners a Internet en l'últim any, dels quals el 5,8 per cent eren homes i el 1,2 per cent dones, segons es desprèn de l'última Enquesta sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2017/2018, realitzada sobre una mostra de 21.249 persones a Espanya.





Els joves d'entre 25 i 34 anys són els que més es juguen diners a la xarxa, (5,8%), seguits dels de 15 i 24 anys (5,1%), aquells amb edats compreses entre els 35 i 44 anys (3,8%), els de 45 a 54 anys (2%) i, finalment, els de 55 a 64 anys (1,4%).





Precisament, i pel que fa al joc 'on line', el passat mes d'octubre, el Govern central i Units Podem acordar, en el si del pacte sobre Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019, aprovar una regulació de la publicitat del joc d'atzar i apostes 'on line' d'àmbit estatal similar a la dels productes del tabac.





En el document s'alertava que "en aquests últims anys han proliferat modalitats de joc 'on line' que estan utilitzant fórmules de publicitat molt agressives vinculades a la imatge de persones famoses, habitualment esportistes d'èxit, o bons d'accés gratuïts".





D'altra banda, el percentatge total d'espanyols que han jugat amb diners presencial en l'últim any en el 59,5 per cent. En aquest cas, també són els homes els que més juguen, sent els jocs més habituals les loteries (94%), les loteries instantànies (22,1%) i les travesses de futbol (16,4%).





Ara bé, en aquest cas són aquells amb edats compreses entre els 55 i 64 anys els que més juguen diners presencial, seguits dels d'entre 45 i 54 anys (68,1%), els de 35 a 44 anys (63,5 %), de 25 a 34 anys (54,5%) i els joves d'entre 15 i 24 anys (27,5%).