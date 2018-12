Mor el poeta, editor i traductor Martí Soler als 84 anys

El poeta, editor i traductor català Martí Soler ha mort a Mèxic als 84 anys. "El meu pare, el poeta i editor Martí Vilanova Soler Vinyes ha mort avui a casa a la matinada. Els seus fills el vam participar amb un profund dolor", ha escrit el seu fill Pablo Soler Frost al seu compte de Twitter.





Nascut el 1934, a Gavà (Barcelona), es va traslladar a Mèxic el 1947 amb 13 anys quan els seus pares van fugir de la Guerra Civil.





Allí va cursar la carrera d'arquitectura a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i tipografia en l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).





Lligat a les editorials Fons de Cultura Econòmica i Segle XXI, es va iniciar als 15 anys en l'ofici d'ofici de corrector de proves com a ajudant del seu pare en la correcció de 'Canto general', de Pablo Neruda.





Entre les seves obres destaquen 'La casa de l'èxode', sobre la lluita i fugida dels exiliats i 'Variacions de veu i cos', volum de poesia sobre la vida quotidiana, l'amor i la natura.





Va treballar en el Fons de Cultura Econòmica entre 1959 i 1966, quan va passar a l'editorial Sigle XXI, on va arribar a ser sotsdirector general i gerent editorial.





El 2003 va tornar al Fons de Cultura Econòmica per a encarregar-se de l'actualització del catàleg històric i de la publicació digital de la història gràfica d'aquesta institució.





També va treballar en diverses publicacions com 'Orfeó Català', en què va exercir el càrrec de director, o en revistes com 'Pont Blau', 'Diálegos', 'Plural', 'Gaceta del Fondo de Cultura Económica', així com els suplements 'El Gallo Ilustrado' i 'Sábado', entre molts altres.