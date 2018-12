La negativa de Junqueras a fer vaga de fam

La negativa del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i de la formació republicana en general a seguir la vaga de fam que van iniciar Jordi Sànchez i Jordi Turull implica una divisió d'acció en l'independentisme.





A Sànchez i Turull els van seguir els també presos Joaquim Forn i Josep Rull, una iniciativa recolzada pel PDeCAT, amb Carles Puigdemont i Quim Torra al capdavant.





En canvi, des de les files d'ERC la vaga de fam no gaudeix de la mateixa simpatia i tot té a veure, segons fonts consultades, amb la negativa del propi Junqueras a participar en aquesta iniciativa.





Per què Junqueras no fa vaga de fam? Tant ell com Raül Romeva van considerar que aquesta no era la millor iniciativa per protestar pel que ells consideren politització de la justícia i molt menys per aconseguir la llibertat condicional.





No obstant això, aquestes opinions no van ser preses en consideració per als presos que sí van voler iniciar la vaga de fam.





MÉS DIFERÈNCIES





No és l'única diferència en el sobiranisme català, sinó que se suma a la negativa d'ERC a donar suport a la Crida Nacional, liderada per Puigdemont.





També el president del Parlament, Roger Torrent, ha marcat distàncies amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Mentre Torra es va mostrar partidari que el procés independentista de Catalunya havia de seguir l'anomenada via eslovena, que va implicar desenes de morts, Torrent va apostar per un referèndum pactat com a Escòcia.