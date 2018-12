El Govern central confirma que hi haurà Consell de Ministres a Barcelona

El Palau de la Moncloa ha aclarit aquest dimarts que "per descomptat" que el Consell de Ministres del dia 21 se celebrarà a Barcelona, com estava previst. "No hi ha dubtes sobre aquest tema", han dit fonts de l'Executiu.





Les fonts s'han expressat així després que el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, no ho hagi donat per garantit.





Ábalos va evitar aquest dimarts garantir la celebració del Consell de Ministres previst per al proper 21 de desembre a Barcelona. "Cal valorar si les coses que es fan per bé aconsegueixen un resultat positiu, el que el Govern central sempre ha de preservar és la convivència", ha reflexionat.





En un esmorzar organitzat pel diari 'El Economista', Ábalos ha precisat que parlava a títol personal i ha aclarit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no havia plantejat encara la possibilitat de cancel·lar aquesta reunió a Barcelona davant les protestes anticipades pels Comitès de Defensa de la República (CDR).





Posteriorment, Ábalos ha confirmat que hi haurà Consell de Ministres a la capital catalana i ha matisat: "Els Consells de Ministres es faran els divendres, normalment a Madrid. El que cal veure en tot cas són les raons que van portar al fet que aquest Consell de Ministres es fes a Barcelona. Jo crec que això és el que s'ha de contemplar sempre, si les raons que sempre busquen un resultat positiu poden seguir mantenint-se".