Dues monges van desviar 500 mil dòlars de fons d'una escola catòlica per jugar a Las Vegas

Dues monges nord-americanes van admetre haver desviat fons escolars estimats en 500.000 dòlars per viatjar als casinos de Las Vegas, va anunciar dilluns l'Arxidiòcesi de Los Angeles. Una de les monges era la directora de l'escola.





El desviament de fons de l'escola catòlica on les dues monges havien estat ensenyant per més de 20 anys, es va realitzar durant més d'una dècada, segons la pròpia institució.





"Sabem que solien anar de viatge als casinos ... El problema és que van usar el compte [de l'escola] com el seu compte personal", va resumir un investigador citat per la premsa local.









L'Ordre de les Germanes de Sant Josep de Carondelet, creada el 1650 a França, "confirma haver estat informada per l'Arxidiòcesi de Los Angeles d'una investigació sobre les finances de l'Escola Catòlica Santiago de Torrance", diu un comunicat enviat a l'agència de notícies France-Presse (AFP).





"Ens van dir que hi va haver una apropiació indeguda de fons en la qual estaven involucrades dues de les nostres germanes, que ja han confirmat la negligència i han cooperat en la investigació", segons l'ordre religiosa.





La monja Mary Margaret Keuper, directora de l'escola on va treballar durant dues dècades, i la germana Llana Chang, que també ensenyava a la institució, es van jubilar aquest any.





Una auditoria realitzada després de la seva jubilació va ser la que va revelar les pràctiques, va explicar l'escola en una nota dirigida als pares, transmetent, en particular, el "profund pesar" expressat per les dues monges.





"Cap estudiant o programa (....) ha patit una pèrdua de fons (...) L'educació dels seus fills no s'ha vist i no es veurà afectada per aquests esdeveniments", ha subratllat la institució en una carta a la qual AFP va tenir accés.