El Govern defensa l'actuació de Mossos en les protestes dels peatges

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha defensat aquest dimarts l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana davant les protestes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que van tallar autopistes i van aixecar les barreres en alguns peatges: "No tenim cap dubte".





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Artadi ha criticat que el Govern central lamentés que la policia catalana no actués davant les protestes, i ha recordat que el mateix Executiu central ha declinat actuar policialment davant altres protestes com la vaga del taxi o el bloqueig recent de la frontera amb França per les protestes de les armilles grocs.





Artadi ha retret falta de "lleialtat institucional" al Govern de Pedro Sánchez ja que considera que, si té dubtes de l'actuació dels Mossos, hauria d'haver demanat convocar la Comissió Mixta que depèn de la Junta de Seguretat i on estan representats Generalitat i Estat, i no enviar cartes a consellers.





Així, ha expressat que ha generat "sorpresa" en l'Executiu català que tres ministres hagin enviat una carta --cadascun-- a tres consellers per abordar les protestes d'aquest cap de setmana, quan considera que existeixen mecanismes bilaterals Generalitat-Estat per tractar aquests assumptes.





El Govern considera que en els corts d'autopistes del dissabte no va haver-hi problemes d'ordre públic, mentre que en l'aixecament de peatges del diumenge van ser "actuacions puntuals i no previsibles", per la qual cosa els Mossos van seguir criteris de proporcionalitat.





"CRITERIS TÈCNICS I POLICIALS"





Artadi ha promès que els consellers Pere Aragonès, Miquel Buch i Damià Calvet contestaran les tres cartes de ministres que han rebut, però ja ha anticipat que en elles es defensarà que els Mossos sempre actuen amb "criteris tècnics i policials" per mantenir a tot moment l'ordre públic.





La portaveu del Govern ha demanat al Govern central que tingui les mateixa "diligència" a l'hora de respondre cartes que a l'hora d'enviar-les, ja que ha assegurat que la Generalitat va enviar el 20 de novembre una missiva a la ministra María Jesús Montero sobre el sou dels treballadors públics que encara no ha tingut resposta.





CÀRREGUES DEL DIA 6





Artadi també ha assegurat que defensa l'actuació dels Mossos en les càrregues policials que va haver-hi el 6 de desembre a Girona i a Terrassa (Barcelona), encara que en aquest cas sí farà una "revisió d'imatges" per analitzar l'actuació d'alguns agents.





"Entenem que globalment va ser correcta i recolzada en criteris tècnics", ha resumit Artadi sobre l'actuació de la policia catalana aquell dia, però pesi això ha defensat que també és convenient revisar-la.





Ha assegurat que "no hi ha cap declaració pública" del president Torra qüestionant als Mossos, i ha recolzat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no hagi introduït canvis en la cúpula de la policia malgrat la polèmica que van originar les càrregues.