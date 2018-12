El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisat la primera ministra britànica, Theresa May, que "no hi ha marge per renegociar" noves condicions de sortida de la Unió Europea, hores abans que tots dos es vegin a Brussel·les per tractar de donar amb una fórmula que faciliti que el Parlament britànic aprovi l'acord de divorci.





"Segueixo convençut que l'acord del Brexit és el millor i l'únic acord possible. No hi ha marge per renegociar, encara que són possibles més aclariments", ha indicat Juncker en un breu missatge difós a través del seu compte a Twitter.









El cap de l'Executiu comunitari rebrà May a última hora d'aquest dimarts, després que la primera ministra britànica es vegi a les 17.00 hores amb el president del Consell europeu, Donald Tusk, qui ha convocat aquest dijous els líders de la UE a 27 per discutir sobre la situació.





"No renegociarem l'acord, incloent el 'backstop' (la solució d'emergència per a la frontera d'Irlanda), però estem disposats a discutir com es pot facilitar la ratificació per part del Regne Unit", ha dit Tusk aquest dilluns en anunciar la cimera extraordinària.





La xarxa de seguretat ideada per evitar la volta a una frontera 'dura' entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord és un dels punts que més rebuig desperta entre els britànics, que veuen en aquest instrument el risc que el Regne Unit quedi "atrapat" a l'unió duanera sense data límit.





Sense conèixer l'hora exacta en què se celebrarà aquesta reunió a 27, sense May, els líders estaven ja convocats per assistir a Brussel·les al tradicional Consell europeu de tardor aquest dijous i divendres. Tusk vol a més que aquesta reunió serveixi per avançar en la preparació per a la possibilitat d'un Brexit caòtic per la falta d'acord.





Mentrestant, May ha intensificat els seus contactes amb la resta de capitals i aquest mateix dimarts es reuneix amb el primer ministre holandès, Mark Rutte, a l'Haia i més tard amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, a Berlín.