Catalunya s'afegeix al programa europeu de reinserció de presos condemnats per radicalització

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el contracte d'associació dels serveis penitenciaris de la Conselleria de Justícia al programa europeu Prepareu, de reinserció de presos condemnats per delictes de radicalització violenta, com l'adoctrinament terrorista.





Segons ha informat el departament, l'objectiu és acompanyar al reu després de la seva posada en llibertat per afavorir la seva reinserció i evitar que cometi nous delictes, en un seguiment que es porta a terme en col·laboració amb els ajuntaments i els Mossos d'Esquadra.





Aquest programa proporciona assessorament per part d'experts internacionals per avaluar els casos i donar formació sobre radicalització als tècnics municipals i de la Generalitat, i està coordinat per l'European Forum for Urban Security, que compta amb la participació de sis sistemes penitenciaris d'Europa.