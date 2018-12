Iberdrola ha celebrat aquest dimarts una jornada solidària, en la qual el president del grup, Ignacio Galán, ha lliurat els Premis Iberdrola a la Solidaritat en reconeixement a la tasca que desenvolupen algunes de les associacions amb les quals col·labora la companyia.





La Fundación Tomillo ha rebut el premi Fi de la Pobresa pel seu projecte a la madrilenya colònia de les Oliveres, que impulsa la formació i correcte desenvolupament de nens i joves amb diferents dificultats. L'Associació de Sordcecs d'Espanya (ASOCIDE) ha estat distingida en la categoria Reducció de les Desigualtats per la seva tasca en favor de la integració de les persones amb aquest tipus de diversitat funcional, gràcies a la prestació de serveis d'interpretació i suport en la seva vida quotidiana.





El Premi Iberdrola Salut i Benestar s'ha lliurat ex aequo a Projecte Home i Aspanion. La companyia ha volgut reconèixer d'aquesta manera la tasca que ambdues entitats duen a terme en l'àmbit de la salut infantil mitjançant el suport a familiars de nens pacients de l'Hospital la Fe de València, en el cas d'Aspanion, i a través dels tractaments contra les addiccions a drogues i alcohol, així com de la prevenció de l'abús de les noves tecnologies per a joves, en el cas de Projecte Home.





La Jornada Iberdrola Solidària ha estat inspirada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unidas.Por aquest motiu, el president d'Iberdrola i els representants de les associacions participants han estat acompanyats de l'Alta Comissionada del Govern d'Espanya per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach.





Durant la seva intervenció, Ignacio Galán ha incidit en la contribució de les organitzacions públiques i privades al compliment de l'Agenda 2030: "El vincle entre el sector empresarial i la societat ha de ser indestructible", ha afirmat. A més, el president d'Iberdrola ha qualificat la responsabilitat social de "peça fonamental" en l'estratègia de la companyia i ha destacat el paper de les empreses com a "motor de canvi social".





Per a això, ha posat com a exemple el Programa Social d'Iberdrola, que des de la posada en marxa fa vuit anys ha promogut més de 500 actuacions en àmbits com la protecció de la infància, la inclusió social o la millora de les condicions de vida de les persones malaltes i ha beneficiat més de 200.000 persones.









Iberdrola, tal com ha recordat el seu president, ha incorporat els ODS a la seva estratègia i focalitza els seus esforços en dos d'ells: energia assequible i no contaminant (ODS 7) i acció pel clima (ODS 13).





A més, la companyia impulsa activament les aliances multilaterals per assolir les metes proposades (ODS 17) i contribueix al compliment de la resta d'objectius: fi de la pobresa (ODS 1), salut i benestar (ODS 3), igualtat de gènere (ODS 5 ), treball decent i creixement econòmic (ODS 8), reducció de les desigualtats (ODS 10), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) i protecció dels ecosistemes (ODS 14 i 15).





Per la seva banda, Cristina Gallach ha posat de manifest "la importància del treball de les organitzacions socials que contribueixen al desenvolupament i a la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables a tot el món".





L'Alta Comissionada del Govern per a l'Agenda 2030 ha afegit: "Reconèixer la gran tasca que realitzen les entitats de la societat civil és sens dubte encara més obligat des de la crisi de 2008. Segons un estudi, la importància del Tercer Sector Social a Espanya es reflecteix en les gairebé 30.000 entitats que el conformen, en els més de set milions de persones que són ateses anualment, en els 10.500 milions d'euros que gestionen o en els més de dos milions de persones, entre voluntaris i empleats, que treballen diàriament en el mateix".