El Barça ha dit prou. Davant les repetides mostres d'indisciplina d'Ousmane Dembélé, el club ha pres la decisió de sancionar amb 100.000 euros de multa al jugador blaugrana.





La mesura després que Dembélé tornés a arribar tard a l'entrenament diumenge passat amb més de dues hores de retard. Malgrat que aquest dia no hi va haver una mostra de rebuig públic al futbolista, és veritat que Valverde va prescindir d'ell en la llista de convocats per rebre els Spurs.





No és freqüent que les sancions a jugadors es filtrin als mitjans, de manera que aquest ús del codi disciplinari contra Dembélé pot ser, també, un toc d'atenció per al davanter.