El desastre del PSOE en les eleccions andaluses del 2 de desembre i la inesperada irrupció de Vox amb 12 diputats per primera vegada en un Parlament a Espanya ha forçat un debat en el si del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats que la direcció del partit va pretendre, sense èxit, esquivar.





Segons han relatat diversos dels assistents a la reunió d'aquest dimarts, hi va haver certa sorpresa en comprovar que, en la primera cita que els diputats socialistes celebraven després del 2-D, la direcció del grup donava per finalitzada la trobada després de parlar amb prou feines en un quart d'hora de l'ordre del dia del Ple d'aquesta setmana i alguns detalls superficials sobre el proper sopar intern de Nadal i sense fer un sol esment a les eleccions andaluses.





En aquest moment la diputada de Valladolid Soraya Rodríguez, seguida de l'expresident de Castella-la Manxa, José María Barreda, van demanar la paraula per evitar que la reunió acabés sense més. La que va ser portaveu en temps d'Alfredo Pérez Rubalcaba, ara distanciada de la direcció de Pedro Sánchez, va requerir a la direcció del grup una anàlisi després del "tsunami" que la irrupció de Vox suposa per a la política nacional.





La portaveu i 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, li va respondre subratllant que el que tocava ara era donar suport a la presidenta en funcions de la Junta i líder del PSOE andalús, Susana Díaz, "fins a la investidura" i remarcant que en els resultats del 2-D hi havien influït moltes causes que ja havien estat analitzades pels òrgans de la direcció federal i andalusa.





Lastra també va subratllar, segons les fonts consultades, que en contra del que puguin pensar alguns, el Govern de Sánchez ni està en mans dels independentistes ni està fent res que vagi contra la integritat territorial d'Espanya, per la qual cosa va demanar als diputats que es dediquin a defensar l'Executiu.





Després d'escoltar la portaveu, Soraya Rodríguez va tornar a prendre la paraula per compartir amb la resta dels companys la lectura que ella fa del 2-D. Sense negar que en el resultat hi han pesat els 36 anys de governs socialistes i els escàndols de corrupció com el cas dels ERE, ha cridat l'atenció sobre la influència que ha tingut, al seu parer, haver tirat endavant la moció de censura contra Mariano Rajoy amb el suport dels independentistes.





LA MOCIÓ DE CENSURA EXPLICA L'ALÇA DE VOX





Sota el seu punt de vista, aquesta és la causa que explica l'alça de Vox, perquè si només hagués influït en els electors el desgast del PSOE, aquests vots se n'haurien anat a Podem o Ciutadans, però no a Vox. Segons la seva argumentació, haver comptat amb els independentistes per tirar endavant la moció ha tingut un "cost" i ha estat un moviment que no han entès els votants socialistes.





Rodríguez també ha expressat el seu convenciment que si Ciutadans pacta amb el PP un Govern de dretes a Andalusia comptant amb els vots de Vox, això tindrà un cost en el seu electorat a nivell nacional que el PSOE haurà d'aprofitar.





La diputada ha demanat així mateix a la direcció del partit que no entengui la seva intervenció com un pronunciament en contra del lideratge de Sánchez, sinó com una trucada a favor d'un anàlisi constructiu sobre l'ocorregut, que no fa sinó ressorgir un debat latent entre les dues ànimes del PSOE sobre la conveniència de pactar o no amb els independentistes catalans.





En una línia similar a la de Rodríguez s'ha pronunciat Barreda, que es va queixar davant la direcció per no haver suscitat un debat autocrític sobre l'ocorregut el 2-D. Igual que la seva companya, ell creu que Catalunya ha pesat molt en el resultat de les andaluses, com prova el fet que la resta de partits dissenyessin la seva campanya en clau nacional, a diferència de l'accent andalús pel qual va apostar Díaz.





LA LLEIALTAT AMB SÁNCHEZ DEL PSOE-A





En aquest sentit, el diputat per Sevilla Antonio Pradas va explicar que els socialistes andalusos van ser lleials amb Sánchez esquivant els temes en els quals el PSOE-A de Díaz podria introduir algun matís a l'acció del Govern de Sánchez. I ha mostrat el seu suport als missatges de fermesa emesos el dilluns pel Govern central pel que fa a la inacció de la Generalitat davant dels boicot dels Comitès de Defensa de la República a les autopistes.





Barreda ha advertit de la necessitat que el PSOE activi ja el mode de campanya davant de la proximitat de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del maig. I perquè el "terratrèmol" d'Andalusia no tingui "rèpliques" a la resta de territoris, el partit ha de fer un bon diagnòstic de les causes del desastre del 2-D perquè no succeeixi "un desastre" en sis mesos.





En la seva opinió, la política que desplegui d'ara en endavant el PSOE ha de ser clara perquè en cap cas el Govern de Sánchez doni la impressió que depèn dels independentistes, més encara ara que l'ambient s'ha enrarit a Catalunya, amb el president Quim Torra encoratjant una insurrecció a l'estil d'Eslovènia.





Entre els qui han pres la paraula a favor de propiciar en el grup un debat sobre les causes del 2-D hi havia un membre de la direcció federal del PSOE, l'exalcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, qui ha assenyalat que ell no té la impressió de que el Govern espanyol estigui governant amb els independentistes.