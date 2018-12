Tiroteig mortal al centre d'Estrasburg

Una persona ha mort i com a mínim sis han resultat ferides després d'un tiroteig que s'ha produït al centre d'Estrasburg. Els trets s'han produït prop d'un mercat nadalenc. L'ajuntament ha aconsellat que els ciutadans es quedin a casa.





D'acord amb el diari local 'DNA', al voltant de les 20.00 un home ha obert foc al carrer de Grans-Arcades ferint almenys dues persones. El tirador s'ha donat a la fugida en direcció a la Grand'Rue, on s'han escoltat més trets, i aquesta nit encara no havia estat detingut per les autoritats.





El centre d'Estrasburg ha quedat acordonat en un radi de 200 metres entorn de la plaça Gutenberg. Les forces de seguretat i diverses ambulàncies s'han traslladat ja al lloc.