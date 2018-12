Torra compareix al Parlament per explicar el relleu de Maragall

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareix en el ple del Parlament d'aquest dimecres per explicar la modificació en la composició del Govern, després del nomenament d'Alfred Bosch com a conseller d'Acció Exterior.





Ernest Maragall va renunciar fa dues setmanes al seu càrrec de conseller d'Acció Exterior per centrar-se en la seva candidatura a l'Alcaldia de Barcelona i el fins ara líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, va ser nomenat nou conseller.





El president compareix i se sotmet a una sessió de control després de les polèmiques declaracions sobre la seva aposta per la via eslovena retreta per la majoria de grups de l'hemicicle i no compartida pels seus socis de Govern -ERC-, que per boca del president del Parlament, el republicà Roger Torrent, van reiterar que la seva via per solucionar el conflicte polític català era l'escocesa, és a dir, el referèndum pactat amb l'Estat.









La junta de portaveus de dimarts de la setmana passada també va incloure en l'ordre del dia d'aquest ple la votació del Pressupost de la Cambra -que el dilluns de la setmana passada va rebre el vistiplau de la taula- i una proposició de llei de CatECP per reformar els horaris comercials.





A més, es debatrà i se sotmetrà a votació a l'hemicicle el Compte Corrent de la Generalitat de 2015 i dos decrets del Govern: un per a suprimir els tipus reduïts per a determinats préstecs hipotecaris i un altre sobre ajudes familiars.





També es glossarà en el ple de la figura d'Agustí Bassols, exconseller de Justícia i de Governació sota mandats de Jordi Pujol i que va morir a l'abril.