Els nens entren al quiròfan amb cotxe elèctric al Parc Taulí de Sabadell

L'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha incorporat un vehicle elèctric de joguina perquè els nens del Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) entrin al quiròfan d'una forma divertida.





Es tracta d'una iniciativa de les professionals d'infermeria de l'CQA, inspirat en una experiència d'un hospital d'Oklahoma (Estats Units) i que s'ha traduït en la reducció de l'estrès i l'ansietat prequirúrgica, tant per als nens com per les seves famílies, segons ha informat el Taulí.





El director de Cirurgia Pediàtrica del Taulí, Bernardo Núñez, ha apuntat que hi ha publicacions científiques aprovant l'ús de vehicles elèctrics i joguines al quiròfan i l'ha qualificat com una excel·lent manera de "disminuir els nervis davant d'una cirurgia que causa ansietat".





A més de la joguina, els nens poden escoltar música, i és, com ha subratllat l'hospital, el primer centre sanitari català que introdueix aquest cotxe de joguina en el camí cap als quiròfans.









És una acció de la campanya 'Onada de petits somriures', una iniciativa que recull fons per transformar la planta de Pediatria en un fons marí, enfocat en aquesta línia de convertir els espais hospitalaris més amables.