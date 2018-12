El model de biofactories d'Agbar, premiat per l'ONU

El model de biofactories d’Agbar, part del Grup Suez, es consolida i adquireix reconeixement mundial després de rebre el premi Momentum for Change de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).





El guardó es va lliurar anit en una cerimònia emmarcada en la celebració de la COP24 a Katowice (Polònia), en la qual també es va reconèixer la tasca de 14 projectes més liderats per governs, empreses i organitzacions en la lluita contra el canvi climàtic.









L’ONU ha premiat, en concret, la iniciativa desenvolupada per l’empresa Aguas Andinas, que també pertany al Grup Suez, amb la qual s’estan transformant en biofactories tres plantes de tractament d’aigua tradicionals de Santiago de Xile.





Aquest nou model, basat en l’economia circular, es porta a terme aplicant tres criteris: la reutilització de l’aigua, la generació d’energies renovables i la valorització de residus.





Espanya és un referent important en el progrés d’aquest model, que s’està materialitzant amb èxit a Granada (des d’Emasagra) i Barcelona (des d’Aigües de Barcelona), i es preveu poder-lo estendre progressivament a altres zones amb l’objectiu d’assolir el residu zero i l’autosuficiència energètica a les instal•lacions.





Àngel Simon, vicepresident executiu de SUEZ a càrrec d’Espanya, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina i president d’Agbar, destaca que l’aposta per aquest nou paradigma encarna la visió de futur de l’organització. "Creiem fermament en les nostres biofactories, en la importància d’avançar mitjançant la innovació i en el compromís perquè les infraestructures siguin sostenibles. Amb les biofactories, contribuïm a la preservació dels recursos per a les futures generacions i impulsem interrelacions de benefici mutu amb les nostres comunitats. Estem compromesos a assolir l’impacte zero al medi ambient per ajudar, així, a reduir els efectes que el canvi climàtic està causant al planeta. Aquest és el nostre objectiu."