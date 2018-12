La Policia Nacional ha desarticulat una presumpta organització criminal dedicada a traficar amb joves dones nigerianes, que traslladaven principalment fins a Barcelona, via Itàlia i altres països africans, per obligar-les a prostituir-se i pagar un gran deute pels tràmits documentals i de viatge en arribar al seu destinació.





En un comunicat aquest dimecres, el cos policial ha informat que han alliberat a dues dones --tot i van detectar set possibles víctimes-- i han arrestat set presumptes integrants de l'organització criminal a Espanya: a Barcelona i poblacions de l'àrea metropolitana.





També han confiscat en els registres practicats uns 9.000 euros en efectiu, documentació relacionada amb les activitats il·legals desenvolupades, equips informàtics i mòbils sostrets a clients, pastilles així com documentació falsificada i un matxet de grans dimensions.





FALSES PROMESES D'OFICIS





La banda estava jerarquitzada i els seus membres tenien diferents repartiments de tasques: a Nigèria residien els captadors, que seleccionaven a joves buscades per la seva precària situació econòmica, el que facilitava la seva captació, sota falses promeses d'oficis ben remunerats a Europa, principalment a Barcelona.





Prèviament a la sortida del país, les sotmetien presumptament a pràctiques de "vudú, yuyu o màgia negra", per infondre'ls por i ser fàcilment manipulades per accedir als desitjos de l'organització criminal, i des d'Itàlia es dirigia el pas clandestí de fronteres, encara que l'organització tenien presència de menor entitat en països de pas com Níger, Líbia i Algèria.





En arribar a Líbia o el Marroc, feien els pagaments necessaris per al pas clandestí de les víctimes i eren internades en campaments a l'espera que els facilitessin l'encreuament a Europa, per mar en embarcacions precàries com pasteres, principalment cap a Itàlia i des d'aquest país fins a Barcelona, on l'organització les explotava sexualment i les obligava a robar mòbils o objectes de valor als clients.





CONTROL DE LES 'MAMIS'





Una de les víctimes alliberades va explicar a la policia que una persona encarregada de controlar-la i explotar-la, anomenada 'mami', la supervisava les 24 hores del dia i que en els tres últims anys l'havia estat obligant a prostituir-se a Barcelona per saldar un deute contret amb l'organització de 50.000 euros.





Aquesta 'mami' havia estat detinguda a França per fets similars i va complir una condemna de tres anys en aquest país, però en sortir de la presó el 2016 va anar a Barcelona i va contactar amb les seves antigues víctimes explotades, exigint-los la resta dels deutes que havien deixat de pagar-li al seu ingrés en una presó francesa.





Comptava amb un altre membre de l'organització, amb funcions de "perdonavides-sicari", que propinava pallisses a la víctima alliberada i a la resta de noies nigerianes també forçades a prostituir-se, ocasionant-múltiples ferides, el que va desencadenar la denúncia d'una d'elles.