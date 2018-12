La fiscalia de Ragusa (Itàlia) ha resolt la investigació pels fets del passat 15 de març amb una nova acusació al capità del vaixell Open Arms, Marc Reig, i a la cap de missió, Anabel Montes, per presumpte afavoriment de la immigració il·legal i de violència privada per danys cap al Ministeri de l'Interior italià.





En un comunicat aquest dimecres, l'entitat ha lamentat que hagi fet aquesta acusació tot i que el jutge instructor de la causa va dictar el passat mes de maig l'alliberament del vaixell --que va estar retingut en aquesta ciutat siciliana-- per no tenir fonaments , i posteriorment la va ratificar el tribunal competent.





"La persistent criminalització de les organitzacions humanitàries en els últims anys té el clar objectiu d'eliminar tots els testimonis incòmodes que assenyalen i denuncien les violacions dels drets humans a la Mediterrània", ha considerat l'entitat, que veu en la decisió de la fiscalia un pas més en aquesta direcció.





Ha lamentat que mentre es llancen greus acusacions cap a l'organització "és sorprenent que hi hagi un absolut silenci respecte a les violacions sistemàtiques de les convencions internacionals a les que els Estats estan subscrits i haurien de complir".





"És inadmissible que, en lloc que prevalgui la defensa del dret més bàsic de les persones rescatades a ser desembarcades al port segur més proper, siguem acusats de no retornar-les a mans líbies", i per tant a la violència i els abusos constatats i denunciats per institucions com l'ACNUR i les Nacions Unides.





"Seguirem lluitant i treballant fins que no quedi cap persona a la deriva i fins que els principis que han fundat Europa deixin de ser trepitjats", ha assegurat Open Arms.





Ha criticat que es criminalitzi a organitzacions humanitàries no governamentals que des de fa anys lluiten per la defensa dels drets humans, recollits en la Declaració Universal de Drets Humans que ha celebrat aquesta setmana el seu 70 aniversari.