El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, creu que les operacions corporatives com les fusions bancàries poden ser un al·licient per al negoci, però també un fre, segons ha posat de manifest durant la seva intervenció en el 14è Trobada del Sector Bancari organitzat per EY i l'IESE a Madrid.





En la seva opinió, el panorama digital requereix que les entitats accelerin els seus processos de canvi i adaptació al nou entorn, per la qual cosa un procés de consolidació pot suposar "una distracció i una distracció" durant un llarg període de temps.





En aquest sentit, l'entrada de les fintech i la transparència sobre els preus ha de posar a la indústria bancària en una situació de pressió a la baixa dels seus marges, el que se suma als tipus d'interès negatius.





"Els clients van molt de pressa i els nous entrants sí que tenen aquesta velocitat, hem de posar l'èmfasi en com anar més ràpid i fins i tot avançar-se al que volen els clients. Dedicar el temps a integrar una entitat treu temps de fer altres coses, i integrar i transformar alhora és molt complex", ha reconegut.





A la banda contrària, ha assenyalat que si algunes entitats veuen que "no arribaran soles en el viatge" en aquest context de "pressió", es van a enfrontar a la necessitat de reduir radicalment la base de costos, per la qual cosa una operació corporativa pot ser un element facilitador.





"Crec que és un fre i un al·licient al mateix temps", ha indicat el directiu, que, en qualsevol cas, ha assegurat que CaixaBank està centrat en el seu pla a tres anys, que passa per la transformació digital i el compromís amb la societat i en el qual no encaixa una operació corporativa.





Preguntat sobre la possibilitat d'internacionalitzar el seu banc mòbil, Imaginebank, el directiu ha assenyalat que actualment està centrat en el mercat espanyol i que, encara que pot internacionalitzar en algun moment, "no està ara sobre la taula".





"És un grandíssim èxit perquè està en un país amb 14 milions de clients on entenem tot el que passa. Portar la mateixa tecnologia a un altre país dilueix aquest avantatge competitiu, veurem quin grau d'èxit tenen altres quan altres entrin al mercat espanyol", ha avançat.





MODEL FÍSIC I DIGITAL





Pel que fa a les principals línies del Pla Estratègic 2019-2021, Gortázar ha detallat que l'entitat apostarà per un model combinat d'oficines físiques i presència digital, ja que calcula que en deu anys del 90% de la seva base de clients interactuarà digitalment amb el banc , però la seva vocació no li permet eliminar el contacte presencial amb el client.





"Mentre tinguem vocació de banca universal haurem de combinar presència digital i física, els dos elements són necessaris i no estem en una situació en la qual un model reemplaci a un altre, són complementaris", ha assegurat.





En aquest sentit, Gortázar ha explicat que si es reemplaçaran determinades operatives transaccionals de baix valor afegit com operativa de caixa, transferències, xecs o consultes, però sense deixar de donar servei a les persones sense "capacitats digitals". "No volem deixar a persones excloses, però hem de busquen maneres eficients", ha assenyalat.





D'aquesta manera, encara que l'entitat tancarà més de 800 oficines de les seves zones urbanes, crearà més de 300 "superoficines" centrades en el negoci d'atenció al client. Així, doblarà les seves oficines 'Store', més grans i tecnològiques, mantenint la xarxa rural en els propers anys amb "certa flexibilització" del model.





El conseller delegat de CaixaBank ha reconegut, al seu torn, que la creació d'oficines més grans tindrà un alt cost, però confia que milloraran els nivells de qualitat i productivitat.