El Consell Fiscal defensa els registres a les seus d'Europa Press i Diario de Mallorca

El Consell Fiscal, s'ha mostrat "sensible" a la preocupació que li han manifestat aquest dimecres per escrit més de 200 periodistes pels registres i confiscació de telèfons mòbils efectuats ahir a l'agència de notícies Europa Press i el Diario de Mallorca, si bé afegeix que als seus vocals no els correspon manifestar-se "de cap manera" per referir-se aquestes queixes al desenvolupament d'un procediment penal, ja que "podrien interferir en el desenvolupament d'una investigació judicial".





D'aquesta manera, l'òrgan consultiu de la Fiscalia General de l'Estat rebutja pronunciar-se sobre l'escrit tramès pel col·lectiu de periodistes, que donava compte d'una carta de queixa pel que ha passat lliurada en mà a la fiscal general de l'Estat, María José Segarra.





La intervenció en els mitjans de comunicació i la confiscació d'efectes com telèfons mòbils, ordinadors i documents es va produir per la Policia Municipal per ordre d'un jutge d'instrucció de Mallorca i el vistiplau de la Fiscalia en el marc de la investigació d'un suposat delicte de revelació de secrets relacionat amb la difusió de notícies sobre el cas Cursach.





En la citada carta, més de 200 professionals de mitjans de comunicació en què es mostren "summament alarmats" per les entrades i registres, que van comportar la confiscació de telèfons mòbils, ordinadors i documentació dels periodistes balears.





"Es tracta d'un fet gravíssim que no té precedents i que posa en risc real el dret a la informació, ja que permetrà accedir a fonts d'informació periodístiques que constitucionalment estan protegides per l'article 20 de la Carta Magna", explica el comunicat de els periodistes.





"Ens sembla una actuació impròpia d'una Fiscalia defensora de la legalitat que, per sobre de l'únic secret que la Constitució recull expressament, que és el relacionat amb el dret a la informació, s'hagi imposat l'interès en conèixer qui informen els periodistes sobre un assumpte de corrupció", denuncien.





Segons l'opinió dels periodistes, "l'actuació recolzada per la Fiscalia" de la qual Segarra és responsable "sumi, a més, en la més absoluta indefensió a periodistes que veuen lesionats els seus drets constitucionals, sense poder fer-los valer en una causa en què no són part".