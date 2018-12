El PP i Ciutadans aproven al Senat que els jutges triïn la majoria del CGPJ

El Senat ha aprovat aquest dimecres la reforma de la Llei orgànica del poder judicial, gràcies a la majoria absoluta del PP i els vots de Ciutadans, perquè 12 dels 20 vocals en el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) siguin elegits directament per els jutges. El text també preveu tornar a tots els membres d'aquest òrgan de govern la competència exclusiva.





El text ha comptat amb 148 vots a favor dels dos partits esmentats, a més d'UPN i Fòrum Astúries. Han estat els partits catalans ERC i PDeCAT els que han registrat 16 vots en contra, mentre que 83 senadors del PSOE, Units Podem i el PNB s'han abstingut. Tot i que la reforma ha comptat amb el suport de la majoria de la cambra alta, tornarà al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació definitiva, la votació està prevista la setmana que ve i on els populars no tenen assegurada la majoria.





De fet, les associacions judicials, que ahir es van reunir amb els partits de Pablo Casado i Albert Rivera a la cambra baixa, han confessat que no confien que aquest canvi normatiu no es faci ferma al Congrés, ja que no existeix "diàleg" entre els partits. En aquest sentit, han lamentat la pèrdua d'una "oportunitat històrica" per tornar al sistema d'elecció anterior.





La reforma de la Llei orgànica del poder judicial va tirar endavant al Congrés dels Diputats el 30 d'octubre passat després de l'acord del PP, PSOE i Units Podem per derogar el sistema "presidencialista" establert amb la reforma que va impulsar l'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón a 2012. Van aprofitar les propostes plantejades inicialment per recuperar els permisos i vacances dels jutges.





ACORD FRUSTRAT PER A LA RENOVACIÓ DEL CGPJ





Aquest tràmit va coincidir amb la negociació que van mantenir aquestes tres formacions per renovar el Consell General del Poder Judicial, ja que el seu mandat va expirar el passat 4 de desembre. No obstant això, el pacte assolit es va anar en orris després de conèixer-se que populars i el Govern van acordar el nom del president de la institució, al que es va sumar el 'whatsapp' del senador del PP Ignacio Cosidó en què celebrava els avantatges que suposaria tenir al magistrat del Tribunal Suprem Manuel Marchena al capdavant de la institució.





Després d'això, el PP va aprofitar que el termini d'esmenes a la reforma d'aquesta llei estava oberta i a última hora va presentar la seva proposta per tornar al que regula el 1980, en el qual s'establia que els jutges elegien "mitjançant vot personal, igual, directe i secret "als seus representants. La designació dels vuit vocals restants, aquells juristes de reconegut prestigi, es mantindrà com fins ara, és a dir, seran elegits pels grups parlamentaris.