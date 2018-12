Un museu dels màrtirs de la llibertat

Caracas també té el seu museu de l'horror, la mort i la tortura que han patit i encara pateixen els presos polítics. Segons el Fòrum Penal queden a la presó 288 persones que han estat empresonades per pensar diferent al "socialisme segle XXI" que pregonen els chavistes.





I si la xifra dels presos polítics i no jutjats sembla encara petita, hi ha registrades 12.949 persones que han estat detingudes per protestar i marxar a les manifestacions des de 2014 buscant pacíficament la sortida de Nicolás Maduro, segons el compte del Fòrum Penal.





Lilian Tintori





Però Lilian Tintori, esposa del polític Leopoldo López, pres des del 2014 i condemnat a 14 anys de presó, sent innocent, confirmat per la pròpia fiscal general Luisa Ortega Díaz, no ha esperat que surti Maduro del poder, sinó que es va avançar per inaugurar el Museu dels Drets Humans en el municipi de Chacao.





El centre va ser obert aquesta setmana pels activistes dels drets humans, els familiars dels presos polítics i assassinats a les protestes, advocats i excarcerats. Aquest és el primer museu dels màrtirs de la democràcia on es mostren les pèssimes condicions d'empresonament i vivències inhumanes dels presos polítics.









Però el més important és que recull les cares i els noms de més de 200 veneçolans que han estat assassinats durant les protestes contra el règim registrades des del 2014 fins al 2017. La posada en escena de les seves vides ofrenades és per no oblidar qui van ser els veritables màrtirs de la democràcia i la llibertat.





Lilian Tintori no hi va per les branques: "Volem mostrar un registre històric de presos polítics i veneçolans que van ser assassinats per la dictadura mentre protestaven pacíficament".









A cada estació del museu es mostren exemples de tortures practicades amb més freqüència com en la coneguda "La Tomba", on el fred a temperatures de 4 i 8 graus centígrads i a una profunditat de 5 nivells per sota de la terra, mantenen les cel·les il·luminades amb llums de neó les 24 hores per tornar bojos els detinguts. És una de les seus de la tenebrosa policia política, Sebin, (Servei Bolivarià d'Intel·ligència).









El museu serveix també per mostrar les cartes, poemes, frases i dibuixos que fan els presos polítics des de la seva injusta presó. Objectes realitzats per les seves pròpies mans amb el poc que tenen a les seves cel·les on expressen el que han viscut. "Recordem cada violació de drets humans a Veneçuela perquè no tornin a passar mai més", diu Tintori en el recorregut.









La mostra va presentar també l'escut de César Pereira, el casc de Neomar Lander i els rostres cada un dels assassinats en protestes, "honrats i homenatjats pels seus familiars i per l'ONG Justícia, Trobada i Perdó. Els tenim presents honrant la seva memòria, la seva lluita i els seus ideals ", va afegir Tintori.





Una cel·la de fusta, dibuixos, artesanies, pintures, entre altres objectes, permeten als assistents tenir una imatge de com els presos polítics passen els seus dies a la presó. El museu romandrà obert al públic per mostrar "la veritat del que passa a Veneçuela", va expressar Rosa Orozco, mare de l'assassinada Geraldine Moreno (+) i directora de Justícia, Trobada i Perdó.