Els metges aproven un calendari de mobilitzacions

Els sindicats autonòmics dels professionals mèdics, representats en el Comitè Executiu de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), han acordat un calendari de mobilitzacions que, segons han advertit, podria acabar en vaga general si no hi ha una "resposta efectiva" per part de les administracions nacional i autonòmiques a les principals demandes dels facultatius.









Com a primera mesura, l'organització sindical ha manifestat el seu suport a les vagues i altres expressions de descontentament que estan tenint lloc en els serveis d'Atenció Primària, així com a les quals es produeixin en el futur, recordant que a Andalusia ja s'han anunciat noves protestes per al 19 de desembre i 16 de gener.





"El sector de Primària està afectat d'un greu infrafinançament i escassetat de plantilles que es tradueix en una insuportable sobrecàrrega assistencial que crea frustració en els professionals en no poder dedicar, en molts casos, més de dos o tres minuts a cada pacient", ha dit el CESM.





A més, ha assenyalat que aquests problemes han estat denunciats "reiteradament" en les últimes dècades, però els responsables sanitaris només han contestat amb "bones paraules". Per això, han advertit que és "hora" d'adoptar una actitud "més expeditiva, en ser aquest, probablement, l'únic plantejament que realment entenen".





En concret, l'organització mèdica ha aprovat convocar tots els facultatius a concentrar-se davant les portes dels centres assistencials el proper 7 de febrer a les 12.00 hores; i dur a terme una concentració a Madrid el 7 de març, de manera similar a la convocatòria que va tenir lloc el passat 21 de març a les portes del Ministeri de Sanitat i del Congrés dels Diputats.





"Després d'això, i si els metges no veuen progressos en resolució dels molts problemes que vénen denunciant, haurà arribat el moment de plantejar una vaga general", ha asseverat el secretari general de la CESM, Francisco Miralles.





REIVINDICACIONS





Entre les reivindicacions dels metges destaquen tenir temps i mitjans per assegurar una assistència de qualitat als pacients; i acabar amb la "precarietat en l'ocupació" mitjançant ofertes públiques d'ocupació que, tal com ha recordat l'organització sindical, per llei han de celebrar-se cada dos anys encara hi ha comunitats autònomes que porten set anys, o més, sense dur-les a terme.





"Avui més del 40 per cent dels metges no tenen plaça en propietat, i els contractes eventuals inferiors a 6 mesos, i fins i tot per setmanes, no són infreqüents", ha denunciat, per sol·licitar també que es planifiquin les necessitats de metges perquè , com a mínim, tots els professionals que acaben el grau puguin fer una especialitat i que s'augmentin el nombre de les places MIR.





L'organització sindical ha instat les autoritats sanitàries recuperar la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de 2010 (al voltant d'un 25 o un 30 per cent del salari, segons càlculs propis de CISM), restablir la jornada de 35 hores i retribuir millor les guàrdies.