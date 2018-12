El Clínic fa una operació pionera de càncer renal que evita diàlisi

L'Hospital Clínic de Barcelona ha fet servir una tècnica pionera a Europa que permet operar càncer de ronyó en casos de tumor gran i insuficiència renal, als quals es retirava tot l'òrgan -nefrectomia total- i havien de fer diàlisi, i que permet retirar només el tumor i conservar part de la funció, ha explicat l'uròleg Raul Martos.









En una atenció als mitjans aquest dijous, ha detallat que es tracta d'una tècnica desenvolupada a la Xina i que el Clínic ha aplicat amb èxit en dos pacients que tenien tumors de fins a set centímetres, amb un tercer previst al gener, i la distingeix de la infusió d'un líquid que preserva la funció del ronyó: "El pacient es cura del tumor i segueix fent la seva vida normal".





El cap del Servei d'Urologia de l'hospital, Antonio Alcaraz, ha detallat que esperen fer servir aquesta tècnica en entre el 10% i el 12% dels entre 150 i 160 pacients amb càncer renal que atenen a l'any, i ha destacat que el centre és d'alt volum de cirurgia renal, perquè se li deriven molts pacients, tant de Catalunya com del conjunt de l'Estat.





Presentada aquest dijous al fòrum internacional Urofórum que acull el Clínic, la tècnica consisteix a introduir un catèter per l'artèria femoral per taponar l'artèria del ronyó amb un globus que permet ficar un líquid -serum- fred que evita que l'òrgan pateixi danys i permet treballar durant més temps, per la qual s'extreu el tumor de forma més eficient.





Anteriorment, requeria parar la funció del ronyó amb una pinça per evitar que entrés sang mentre s'operava i s'extreia el tumor, el que provoca tenir menys temps per treballar i augmenta el risc de danyar l'òrgan de forma irreversible.





El 90% d'aquests tumors són fàcils d'operar perquè no té un creixement tan ràpid com altres càncers, i s'usa laparoscòpia, evitant la cirurgia oberta convencional, amb tres o quatre incisions d'entre 0,5 i 1,2 centímetres i una petita incisió més a la zona del pubis, i permet tenir l'alta en tres o quatre dies i menys complicacions.