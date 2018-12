Pintades falangistes a la seu de Podem Catalunya

La seu de Podem Catalunya s'ha llevat aquest dijous amb pintades falangistes, banderes d'Espanya i adhesius de la Falange, i el partit està tramitant la denúncia amb els Mossos d'Esquadra.





Entre les pintades es pot veure el jou i les fletxes, missatges com 'Fora rojos del barri. La Falange','Porcs Rojos. La Falange' i un adhesiu amb telèfons i adreces de Twitter d'aquest grup d'ultradreta.





"És trist trobar-se una seu de l'organització política que lluita per una vida millor, que valgui la pena viure-la, amb unes pintades fruit de l'odi i de no respectar altres propostes polítiques", ha explicat la secretària general de Podem, Noelia Bail.





Ha mostrat la seva preocupació perquè "això s'estigui convertint en una guerra de l'odi i de lluita de pobres contra pobres" i veu en aquesta lluita un intent de les elits per distreure del focus principal, que Bail afirma que és la pèrdua de drets i el creixement de les desigualtats.





En aquest sentit, ha subratllat que ni els que vénen de fora ni les dones que lluiten pels seus drets són el problema, "el problema és aquell que treu drets".





Ha sostingut que la ultradreta està representada ara per grups minoritaris com es va veure en la irrupció de quatre persones en un acte de Pablo Iglesias a Barcelona el dilluns: "No són grups majoritaris, però s'estan desacomplexant".