Els CDR prometen "batalla" a la Llotja de Mar pel Consell de Ministres

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat aquest dijous a través de les xarxes socials als seus fidels a la "batalla" a la Casa Llotja de Mar de Barcelona on està previst que se celebri el Consell de Ministres.









Aquest grup autoconstituït per defensar la independència de Catalunya ha publicat aquest dijous al seu compte de Twitter un missatge en el qual citen al dramaturg i poeta Bertolt Brecht: "Qui no comparteix la batalla, compartirà la derrota".





El missatge conclou amb una crida exprés perquè els fidels dels comitès de defensa es concentrin el 21-D "a primera hora del matí".





El Govern central treballa per tancar un dispositiu policial que comptarà amb reforços d'agents enviats des de fora de Catalunya.





El desplegament comptarà amb la presència de Mossos d'Esquadra, tot i que està "en procés de disseny", segons confirmen fonts d'Interior.





El Govern ha mostrat els seus dubtes per l'elecció de la Casa Llotja però ha dit que treballarà per garantir la seguretat del Consell de Ministres, però també la llibertat de manifestació.









Òmnium Cultural ha convocat per al divendres 21 de desembre a les 11 hores a Barcelona l'acte Consell Popular de Ministres per expressar el seu rebuig a la reunió del Consell de Ministres que se celebrarà aquest dia a la ciutat catalana.





Segons ha difós l'entitat sobiranista a través de les xarxes socials, demanen que se surti al carrer perquè s'escolti la seva veu: "Sortim a protestar, de forma pacífica i determinada, per la presència del Govern espanyol a Barcelona".





La protesta busca ser un "acte polític transversal de la societat civil amb entitats de l'àmbit dels drets humans, la cultura i l'educació per mostrar el rebuig a aquest menyspreu i provocació del Govern de l'Estat".









El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha criticat la reunió del Consell de Ministres a Barcelona per ser "una nova decisió unilateral emmarcada en l'espiral provocadora de l'Estat per argumentar l'aplicació d'un nou 155".





En una carta als socis de l'entitat des de la presó de Lledoners (Barcelona) ha demanat mantenir "tant la determinació com la serenitat, tant el coratge amb la intel·ligència" davant aquesta reunió del Govern de Pedro Sánchez.





UNIVERSITATS





Universitats per la República ha cridat als estudiants catalans a fer un atur de classes entre les 10.00 i les 14.00 hores durant la celebració del Consell de Ministres a Barcelona per "mostrar rebuig a aquells que amenacen amb tornar a aplicar el 155 i no respecten el dret a l'autodeterminació".





Ho ha explicat en un comunicat aquest dijous la portaveu de la plataforma Núria Nieto, que ha criticat que la celebració del consell a Barcelona "i en aquesta data és clarament una provocació", i ha cridat a sumar-se a les mobilitzacions convocades per parar el consell.





L'altra portaveu d'Universitats per la República, Núria Marín, ha considerat que hi ha més de 2.000 repressaliats, incloent a professors universitaris i estudiants: "Hem de parar el Consell i mostrar una vegada més que els estudiants som l'avantguarda de la lluita per garantir els drets civils i polítics".





L'ANC TAMBÉ DEMANA MOBILITZACIONS





L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha cridat a fer una concentració "massiva" de vehicles durant la celebració del Consell de Ministres de Barcelona el 21 de desembre per deixar ben clar que no són benvinguts, segons una anotació en Twitter.





"El #21D, units i organitzats: de bon matí sortirem de tot arreu amb cotxe i tranquillament anirem cap a BCN a fer una concentració massiva de vehicles. Direm ben clar que no són benvinguts", ha detallat l'entitat sobiranista en el seu missatge a la xarxa social.





Així mateix, l'ANC ha explicat que les 9 hores del mateix divendres 21 de desembre estaran amb Roger Español, l'home que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional l'1-O, en la Ciutat de la Justícia: "Protestar és un dret!", han recordat.