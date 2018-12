El preu del transport públic a Barcelona es congela el 2019

Les tarifes del transport públic de l'entorn metropolità de Barcelona quedaran congelades de cara al proper any, com ha decidit el consell d'administració de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) encara que amb desacord entre l'Ajuntament de Barcelona --que defensava mantenir preus-- i el Govern, que alerta que aquesta mesura provocarà revisar millores previstes en el sistema.





Ho ha dit en roda de premsa el president del consell d'administració i conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, en un acte al que també ha assistit la regidor de Mobilitat de l'Ajuntament, Mercedes Vidal, que ha comparegut després per separat i després de crítiques de Calvet a la decisió.





La congelació de les tarifes representarà 25 milions d'euros que hauran d'assumir les administracions, per la qual cosa aquests recursos no podran destinar-se a millores previstes, segons Calvet, que ha explicat que el Govern defensava una pujada del 2% --d'acord amb l'IPC--, que representaria un euro al mes per als usuaris i en canvi garantirien aquestes millores.









Així s'ha imposat la proposta de l'Ajuntament de Barcelona, davant de la de la Generalitat, que apostava per apujar els preus.





Per exemple, la T-10, que és el títol de transport més utilitzat, seguirà costant 10,20 euros, però el que no paga l'usuari ho pagaran les institucions, perquè puja el combustible, l'electricitat i el sou dels treballadors.





L'AMB VALORA POSITIVAMENT LA MESURA





L'AMB ha celebrat en un comunicat "que no es demani un nou esforç al ciutadà, com el que ja es va realitzar amb la pujada de tarifes de l'any anterior”, ha explicat el vicepresident de mobilitat i transport de l’AMB, Antoni Poveda. “En aquest sentit, celebrem que ara es doni continuïtat a la reducció de preus que es va aprovar el 2014, i a les congelacions de preus que es van aprovar els anys 2015 i 2016”, ha afegit Poveda, destacant el consens que s'ha aconseguit en aquest tema i que ha conduït a l'acord del dia d'avui.





“Aquest consens entre administracions ha de continuar per fer front al repte de finançament que comporta el manteniment de les tarifes acordat avui”, ha explicat Poveda. “Ara és més necessari que mai donar suport, per la via dels pressupostos de l'Estat per a 2019, a unes majors aportacions que estan previstes per al transport metropolità de Barcelona”, ha comentat.





Des de l’AMB es destaca que sense l'aprovació d'aquests pressupostos i, per tant, sense una major implicació de l'Estat, serà molt difícil mantenir el nivell de qualitat del transport públic metropolità, alhora que es congelen les tarifes. “Especialment, en un moment en què el fort increment de viatgers a l'entorn metropolità requereix importants inversions en infraestructures i serveis”, ha apuntat Poveda.