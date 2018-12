Vueling ha cancel·lat un total de 26 vols per a aquest divendres en tota la seva xarxa a Europa amb motiu de la vaga general convocada a França, el que també pot causar retards en la resta de l'operativa programada, ha informat l'aerolínia.





D'aquests 26 vols cancel·lats per a aquest divendres, quatre són a l'Aeroport de Barcelona --dos de sortida i dos d'arribada--, i la companyia s'ha posat en contacte aquest dijous amb els passatgers per oferir-los alternatives i mitigar la seva afectació.





"Des de Vueling volem demanar les nostres més sinceres disculpes als clients per aquesta situació, però també preguem la seva comprensió per una situació que no té res a veure amb l'operativa de la companyia", ha assegurat l'aerolínia.