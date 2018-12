Marta Felip Torres no pot queixar-se. Després d'arribar a l'alcaldia de Figueres al gener de 2013 en substitució de Santi Vila, Felip es va mantenir amb la vara de comandament fins fa tot just un mes, quan va començar a treballar en el seu nou càrrec com a secretària general de la conselleria d'Empresa i Coneixement que dirigeix Àngels Chacón.





Al llarg del seu mandat, l'alcaldessa del PDeCat va renunciar a cobrar un sou de l'ajuntament ja que des de 2011 venia cobrant una nòmina de la Diputació de Girona, de la qual era membre.





Quan Chacón va nomenar a Felip com el seu "número 2" el passat 6 de juny, l'alcaldessa figuerenca va incomplir la llei d'incompatibilitats fins al 19 de juny ja que va començar a percebre un sou directament de la Generalitat, malgrat continuar sent alcaldessa, diputada provincial i secretària general de la conselleria. Entre el 19 de juny i meitat de novembre, alcaldessa i secretària general.





Actualment, Felip cobra uns 85.769 euros a l'any, segons la seu electrònica de transparència del Govern català. Equivalen a uns 6.126 euros mensuals, 12.253 a l'estiu i per Nadal, gràcies a les pagues extra. Són 25.769 euros a l'any més que amb la seva antiga remuneració a la Diputació de Girona.





UN ALTRE CÀRREC MENTRE ERA ALCALDESSA





Des de juliol de 2015, Marta Felip era, a més d'alcaldessa i diputada per la Diputació, vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA, organisme que promou el turisme dins de la Diputació de Girona i que gestiona les marques 'Costa Brava' i ' Pirineu de Girona'.





Marta Felip Torres, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va incorporar al cos de secretaris de l'administració local a través d'oposicions. Des de llavors, ha treballat en diferents ajuntaments de les comarques gironines: Portbou, Llers, Olot, Vic i Empúries.





Va ser just a Empúries, quan ja va fer el salt a la política activa i va entrar en les llistes a l'alcalde sortint Santi Vila. I d'aquí ha acabat en una conselleria clau de la Generalitat.